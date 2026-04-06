Togo: L'ASCK s'envole en tête, Semassi en zone de relégation

La 20e journée de D1 a tenu toutes ses promesses dimanche. Surprise au sommet, coup dur en bas de tableau et leader qui en profite, le championnat national entre dans une phase décisive.

Personne ne l'avait vu venir. L'As Tambo, en déplacement dans la capitale du Nord, a dominé Asko de Kara avec une clarté qui a surpris tout le monde (0-2). Les Karaïtes, battus à domicile, voient leurs ambitions sérieusement ébranlées. Une contre-performance qui fait les affaires du leader.

Car pendant qu'Asko trébuche, l'ASCK fait le travail. Solide, efficace, le leader dispose de l'As Binah (2-0) et creuse l'écart au sommet du classement. Le titre commence à prendre des couleurs très précises -- celles de l'ASCK. À moins d'un retournement de situation, le sacre final se dessine journée après journée. Unisport ne lâche rien. Les hommes de la capitale arrachent une précieuse victoire face à Espoir FC (2-1) et poursuivent leur belle progression dans la seconde partie de saison. La course au podium est bien lancée.

C'est le coup dur de la journée. Semassi de Sokodé s'incline à Kpalimé face aux Shows Boys de Gomido (0-1) et glisse dangereusement vers la zone de relégation. Les Guerriers de Tchaoudjo, qui avaient retrouvé un peu de souffle ces dernières semaines, replongent dans la tourmente. Le maintien devient une urgence absolue.

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Dans la capitale, Ac Barracuda s'incline dans le derby face à Entente II (0-1). Une défaite de plus pour des Barracudas qui peinent à trouver leur rythme et voient leur situation au classement se compliquer. En haut, l'ASCK file. En bas, Semassi s'enfonce. Et au milieu, Unisport et Tambo bousculent la hiérarchie. La D1 togolaise est plus que jamais passionnante.

Résultats

Dyto 1-1 As OTR

Gbohloe Su 0-0 Étoile

filante

Asko 0-2 As Tambo

Asck 2-0 As Binah

Gomido 1-0 Semassi

Entente II 1-0 Barracuda

Unisport 2-1 Espoir

Classement