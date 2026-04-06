Afrique: Participation du pays à la réunion des pays africains leaders sur le Pacte mondial pour les migrations

Les travaux de la réunion ministérielle des pays africains leaders dans la mise en oeuvre des objectifs du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières se sont tenus, mercredi au Caire, avec la participation du Maroc.

Le Royaume est représenté à cette réunion, organisée en partenariat avec l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) dans le cadre des préparatifs du deuxième Forum international d'examen des migrations prévu du 5 au 8 mai prochain à New York, par une délégation comprenant notamment l'ambassadeur du Maroc en Egypte et représentant permanent du Royaume auprès de la Ligue des Etats arabes, Mohamed Aït Ouali.

S'exprimant lors de la séance d'ouverture, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, a indiqué que le continent africain dispose aujourd'hui d'une véritable opportunité pour renforcer son rôle dans la définition de l'avenir de la gouvernance mondiale des migrations, soulignant qu'il n'est pas seulement une partie concernée, mais un partenaire à part entière dans l'élaboration des politiques ainsi que des solutions innovantes et créatives.

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Il a ajouté que les pays participants assument une responsabilité collective pour renforcer la mise en oeuvre des objectifs du Pacte, en cohérence avec les priorités du continent et les besoins de ses populations, notamment dans un contexte international marqué par une polarisation croissante et une instabilité affectant négativement les efforts de développement et de prospérité.

De son côté, la directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations, Amy Pope, a affirmé que la voix de l'Afrique constitue un élément essentiel dans la formulation de la gouvernance mondiale des migrations, soulignant la disposition de l'organisation à accompagner les Etats membres afin de garantir la prise en compte des priorités africaines dans la question migratoire.

La séance d'ouverture a également été marquée par les interventions des chefs des délégations africaines participantes, qui ont présenté les visions de leurs pays respectifs quant à la gestion des questions migratoires et de leurs divers défis.

La rencontre a porté sur les moyens de renforcer la mise en oeuvre des objectifs du Pacte mondial pour les migrations, ainsi que sur l'échange des meilleures pratiques et expertises au niveau continental, en vue de l'élaboration d'une position africaine unifiée en amont du Forum international de New York.

Les participants devraient adopter, à l'issue de leurs travaux, une déclaration ministérielle conjointe mettant en exergue les engagements des pays africains en faveur de la mise en oeuvre des objectifs du Pacte et soulignant l'importance du renforcement de la coopération internationale et régionale en matière de gestion des migrations.