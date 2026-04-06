Centrafrique: Un témoignage vivant de l'engagement du Royaume pour la paix en Centrafrique

A l'occasion de sa visite en République Centrafricaine, l'ambassadeur Omar Hilale, Représentant permanent du Maroc auprès des Nations unies à New York et président de la Commission de consolidation de la paix (PBC) de l'ONU, a rencontré mercredi les officiers du contingent marocain en RCA. Il était accompagné d'une délégation onusienne de haut niveau.

A cette occasion, M. Hilale a rendu un vibrant hommage à l'engagement exemplaire de ces officiers, soulignant que leur présence sur le terrain centrafricain est le reflet fidèle de la Vision humaniste et panafricaine de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Les soldats marocains de la MINUSCA sont, à ce titre, les ambassadeurs vivants de cette Vision Royale sur le terrain, a-t-il dit.

L'ambassadeur a également tenu à honorer la mémoire des soldats de la paix marocains qui ont fait le sacrifice ultime sous le drapeau des Nations unies au service de la paix en terre centrafricaine.

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M. Hilale a, par ailleurs, relevé que l'engagement du Maroc en République Centrafricaine s'inscrit dans une tradition de solidarité africaine portée au plus haut niveau de l'Etat, relevant que sous l'impulsion éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Royaume a fait du maintien de la paix sur le continent un pilier de sa politique étrangère, mobilisant ses hommes et femmes, ses ressources et son influence diplomatique au service des nations en quête de stabilité.

Cette rencontre intervient dans le cadre de la visite de l'ambassadeur Hilale en RCA à la tête d'une délégation onusienne composée de la sous-Secrétaire générale des Nations unies pour la consolidation de la paix et l'appui à la paix, des vice-présidents de la Commission de consolidation de la paix des Nations unies, des Représentants permanents du Bangladesh et de l'Allemagne, ainsi que des Représentants permanents adjoints de la France et de la Colombie à New York, en leur qualité de membres de la Commission.

Les diplomates accompagnant M. Hilale, ont, pour leur part, exprimé leur vive admiration devant le dévouement, l'abnégation et le courage des officiers marocains présents en RCA.

Ces témoignages sont venus rappeler que le contingent marocain figure parmi les piliers solides de la MINUSCA, veillant au quotidien à la sécurité des populations, à la protection des civils et à l'expansion de l'autorité de l'Etat, contribuant ainsi au retour à la vie normale dans ce pays - une contribution unanimement reconnue et hautement appréciée même aux plus hauts niveaux de l'Organisation des Nations unies.

Au terme de cette rencontre, les officiers du contingent marocain à Bangui ont chargé l'ambassadeur Hilale de transmettre à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'État-Major Général des Forces Armées Royales, leurs expressions les plus profondes de loyauté, de fierté et de dévotion. Ils ont réaffirmé leur engagement indéfectible à défendre, au péril de leur vie, les valeurs de la paix et la dignité, convaincus que leurs efforts consentis sur le territoire centrafricain honorent le Royaume et servent la cause universelle de la paix.