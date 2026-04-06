Maroc: Un colloque international à Dakhla sur les modèles d'autonomie et leur rôle dans le développement régional

Un parterre d'experts et d'universitaires marocains et étrangers a examiné, mercredi à Dakhla, les modèles d'autonomie et de régionalisation, ainsi que leur rôle dans le développement des régions, dans le cadre d'un colloque international ayant mis en lumière les différentes formes de décentralisation dans la gestion des affaires publiques.

Initié par le Conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab, en partenariat avec l'Université Abdelmalek Essaâdi et en collaboration avec le Centre d'études afro-ibéro-américaines et atlantiques sur la gouvernance et le développement durable, ce colloque s'inscrit dans une dynamique d'échange autour des expériences comparées en matière de gouvernance territoriale.

S'exprimant à cette occasion, le vice-président du Conseil régional, Moulay Boutal Lambarki, a indiqué que ce colloque constitue une opportunité pour les acteurs politiques de s'ouvrir à différents modèles de développement, d'échanger des expériences, d'analyser les pratiques réussies en matière de gestion des compétences territoriales et de tirer profit des meilleures pratiques pour bâtir des régions fortes et capables de réaliser un développement durable.

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Le développement territorial est tributaire du renforcement du rôle des régions, de l'investissement dans le capital humain, en plus de l'ouverture sur la coopération internationale et des partenariats intelligents, a noté M. Lambarki.

De son côté, la vice-présidente chargée de la recherche scientifique et de la coopération à l'Université Abdelmalek Essaâdi, Hind Cherkaoui, a indiqué que la région de Dakhla-Oued Eddahab, de par sa position géostratégique en tant que porte du Maroc vers l'Afrique, constitue une plateforme idéale pour débattre des grandes questions majeures.

L'Université, a-t-elle poursuivi, a placé la question du Sahara marocain au coeur de ses priorités académiques, veillant à lier le savoir à la réalité du terrain et à faire de la recherche scientifique un levier de développement et un appui aux politiques nationales.

Le choix du thème "Systèmes d'autonomie" comme axe du colloque reflète la volonté de l'Université de proposer des approches scientifiques affirmant que l'autonomie sous souveraineté marocaine ne constitue pas seulement une solution politique, mais un modèle intégré conciliant souveraineté nationale, développement durable et reconnaissance internationale.

Pour sa part, le professeur de droit constitutionnel à l'Université de Bologne (Italie), Luca Mezzetti, a expliqué que la rencontre aborde plusieurs modèles d'autonomie territoriale, notamment ceux de l'Italie, de l'Espagne, de la France et du Brésil, relevant que le plan d'autonomie pour le Sahara marocain constitue un outil essentiel pour parvenir à un développement global dans la région.

Il a également souligné que la région connaît un développement remarquable grâce aux investissements majeurs et aux grands projets, notamment le port "Dakhla Atlantique", considéré comme une porte stratégique du Maroc ouverte sur l'Afrique, l'Amérique latine et l'Europe.

De son côté, le professeur universitaire et directeur du Centre d'études afro-ibéro-américaines et atlantiques pour la gouvernance et le développement durable, Hamid Aboulas, a noté que cette rencontre intervient dans un contexte de forte dynamique diplomatique autour de la question de l'intégrité territoriale du Royaume, notamment après la résolution historique 2797 du Conseil de sécurité des Nations unies consacrant le plan marocain d'autonomie comme la seule base pour parvenir à un règlement définitif du différend régional autour du Sahara marocain.

Il a estimé que la participation d'experts et d'universitaires marocains et étrangers a permis d'échanger des points de vue sur les modèles d'autonomie comparés, leurs atouts et leurs défis, ainsi que sur le chantier de la régionalisation avancée.

Les interventions des participants ont porté sur plusieurs axes, notamment "Le système d'autonomie en Italie: les régions comme modèle", "Les caractéristiques du modèle fédéral brésilien: décentralisation, démocratie et compétences constitutionnelles", et "La gouvernance des objectifs de développement durable dans le modèle régional espagnol".

Ils ont également abordé des thématiques connexes, dont "La représentation des femmes dans les systèmes d'autonomie", "Les modèles d'autonomie en Europe et en Amérique latine: caractéristiques communes", ainsi que "La gestion financière des régions dans les modèles d'autonomie".