Afrique: Le Cap-Vert salue l'Initiative Royale Atlantique

Le ministre de la Mer du Cap-Vert, Jorge Pedro Mauricio dos Santos, a salué, mercredi à El Jadida, l'Initiative Royale Atlantique, appelant à faire de l'intégration portuaire avec le Maroc le socle du co-développement en Afrique.

S'exprimant à l'occasion de l'ouverture du 1er Salon international des ports et de leurs écosystèmes (SIPORTS 2026), le ministre cap-verdien a exprimé le soutien de son pays à l'Initiative Atlantique portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, estimant qu'elle constitue "la solution" et "le chemin à suivre", en particulier dans le contexte géopolitique actuel marqué par une instabilité croissante et ses répercussions sur les chaînes logistiques et le transport maritime.

M. dos Santos a souligné la proximité géostratégique exceptionnelle entre son pays et le Royaume du Maroc, plaidant pour une relation de complémentarité entre les places portuaires des deux nations. Il a évoqué à cet égard le futur port Atlantique de Dakhla, qui sera un "partenaire naturel" de la stratégie portuaire cap-verdienne.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le ministre a par ailleurs présenté le projet maritime Praia-Takoradi, qui ambitionne de transformer le port de Praia en hub d'intégration régionale reliant 14 pays, avec un volet terrestre prévoyant une autoroute de Dakar à Abidjan. Il a souligné l'alignement de ce programme avec les chantiers de modernisation portuaire en cours au Maroc.

Rappelant que l'économie bleue représente 21% du PIB cap-verdien et 19% de l'emploi national de son pays, M. dos Santos a insisté sur l'urgence de la coopération Sud-Sud, qualifiant celle-ci de nécessité "non plus souhaitable, mais indispensable" face aux défis de la transition énergétique, de la décarbonisation du transport maritime et de la digitalisation des ports.

Il a conclu en réaffirmant l'engagement de Praia à oeuvrer au sein du cadre du Processus des Etats Africains Atlantiques (PEAA) pour "concrétiser cette vision commune" d'une Afrique atlantique intégrée et compétitive.

Organisé du 1er au 3 avril sous l'égide du ministère de l'Equipement et de l'Eau, le Salon international des ports et de leurs écosystèmes (SIPORTS 2026) se veut une plateforme stratégique d'échanges, de partage d'expériences et de développement de partenariats autour des grandes mutations que connaît le secteur portuaire à l'échelle mondiale.

Selon les organisateurs, le SIPORTS 2026 propose un programme scientifique riche, comprenant des conférences thématiques, des rencontres B2B, ainsi qu'un espace d'exposition structuré autour de plusieurs pôles dédiés aux industries portuaires, à l'exploitation des ports, à la formation et à la recherche scientifique.