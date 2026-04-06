Maroc: L'OCS accroché par la RSB

5 Avril 2026
Libération (Casablanca)

L'Olympic de Safi a fait match nul à domicile face à la Renaissance de Berkane, un but partout (1-1), mercredi en match de mise à jour de la Botola Pro D1 de football.

Younesse El Kaabi a ouvert le score pour les Oranges à la 68e minute de jeu, alors que Moussa Kone a égalisé pour les locaux, huit minutes plus tard (76e).

Suite à ce nul, la RSB reste sixième avec 25 points de 13 matches joués, alors que l'OCS se hisse à la 15e position avec huit points (13 matches).

La mise à jour de la 10e journée devait se poursuivre, jeudi, avec le match entre l'AS FAR et l'Olympique de Dcheira, jeudi, alors que vendredi sera marqué par le duel entre le FUS de Rabat et le Wydad de Casablanca, au stade Moulay El Hassan.

Pour le compte de la 11e journée, l'Union Yaacoub El Mansour reçoit l'Olympic de Safi, samedi, alors que deux matches sont programmés dimanche, à savoir la Renaissance de Berkane contre le Maghreb de Fès et le Kawkab de Marrakech contre l'AS FAR.

Ces matches de mise à jour seront clôturés, lundi, avec la rencontre qui opposera le WAC au Difaa d'El Jadida, au complexe sportif Mohammed V.

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