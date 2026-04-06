Maroc: Vernissage de l'exposition collective 'Issu du patrimoine'

Le vernissage de l'exposition artistique "Issu du patrimoine" a eu lieu, mercredi à la galerie Bab El Kébir à Rabat, avec la participation d'une pléiade d'artistes plasticiens et de photographes marocains.

Organisé avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, ce rendez-vous culturel constitue une expérience artistique commune réunissant cinq créateurs dans une combinaison mêlant l'esthétique des arts plastiques à la précision de la photographie.

Cet événement artistique, qui se poursuit jusqu'au 11 avril, réunit les photographes Larbi Retal et Khammar Essafi, ainsi que les plasticiens Najlaa Lahbibi, M'barek Essabane et Abdelfattah Karmane, dans une approche créative qui puise dans le patrimoine culturel marocain.

Le public est au rendez-vous avec des toiles tendant vers un réalisme classique aux couleurs douces et aux détails minutieux, ainsi qu'avec des oeuvres caractérisées par une explosion chromatique et une dynamique expressive.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'exposition donne également à voir des créations mettant en avant des scènes patrimoniales et historiques riches en détails, montrant des foules et des bâtiments à travers des teintes chaleureuses et des touches de pinceau apparentes.

Elles s'inspirent du patrimoine culturel populaire authentique et adoptent des techniques ancestrales entre peinture à l'eau et à l'huile sur toile, selon des approches artistiques contemporaines, a déclaré à la MAP Abdelfattah Karmane.

Ces créations, a-t-il poursuivi, traduisent "une vision artistique mûre, dotée d'une profondeur intellectuelle et philosophique ouverte sur la réalité sociale", dotant l'exposition d'une dimension qui dépasse l'esthétique visuelle pour aborder des problématiques sociétales.

Pour Najlaa Lahbibi, cette exposition collective consacre l'harmonie entre arts plastiques et photographie avec des oeuvres au style contemporain, connu pour sa capacité à transmettre de manière efficace les messages artistiques.

Elle a expliqué que ses oeuvres célèbrent la richesse du patrimoine immatériel marocain, par le biais de techniques mixtes combinant peinture à l'huile, acrylique et divers matériaux.

M'barek Essabane a, quant à lui, insisté sur le rôle central de l'artiste dans la documentation du patrimoine matériel et immatériel, estimant que la représentation artistique des monuments historiques constitue une responsabilité et un devoir envers la mémoire nationale.

De son côté, le photographe Larbi Retal a souligné que ses oeuvres visent à raviver l'art de la "Fantasia", soulignant que son approche repose sur la capture du mouvement et la suspension du temps.