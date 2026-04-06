Maroc: L'ambassade du pays à Washington célèbre l'art marocain

Dans une démarche visant la valorisation de l'expression artistique nationale, l'ambassade du Maroc à Washington vient de publier un ouvrage consacré aux oeuvres d'art de la mission diplomatique marocaine et dévoiler une exposition intitulée "Moroccan Art : Threads of the Past, Visions of Today" (Art marocain : les fils du passé, les visions d'aujourd'hui).

Véritable écrin de la création marocaine, l'ouvrage donne à voir toute la richesse, la diversité et l'audace d'une scène artistique qui sait marier, avec une grâce singulière, la profondeur de l'héritage et l'exigence de la modernité.

A cette occasion, une exposition de ces oeuvres d'art a été organisée mardi soir au sein de l'ambassade du Royaume à Washington, en présence d'un parterre de convives rassemblant acteurs du monde culturel et artistique, diplomates, représentants d'institutions internationales, membres de la communauté francophone et figures de la société civile.

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Réunissant des figures pionnières de la modernité artistique marocaine telles que Chaïbia Talal, Hassan El Glaoui, Farid Belkahia, Mohamed Melehi, Karim Bennani, Miloud Labied, et Malika Agueznay, cette sélection d'oeuvres, d'une grande diversité stylistique et technique, offre au public un panorama saisissant de la dynamique de la création marocaine. Une création qui se déploie à la croisée des héritages, entre mémoire et invention.

Elle comprend également des oeuvres de Noureddine Daifallah, Khalid El Bekay, Noureddine Chater, Aziz Kibari, Ahmed Ben Ismael, Hamid Lagder, Mohamed Cherkaoui Sellami, Touria Licer, Zouhair Chihad, Iman Masrour, Rachid Fassih, Ibrahim Hamami et Noureddine Tabete.

S'exprimant lors de cet événement, qui coïncide avec la commémoration des 250 ans des relations maroco-américaines, l'ambassadeur du Maroc aux Etats-Unis, Youssef Amrani, a rappelé le rôle fondamental de la diplomatie culturelle dans le rapprochement des nations, faisant observer que l'art représente "un langage universel capable de transcender les frontières, d'éveiller des émotions partagées et de nourrir un dialogue authentique entre les cultures".

A cet égard, il a mis en lumière "la capacité singulière de la scène artistique marocaine à harmoniser tradition et modernité, reflet fidèle de la pluralité culturelle et de la richesse patrimoniale du Royaume".

De son côté, Albert Ramdin, secrétaire général de l'Organisation des Etats américains (OEA), dont le siège est à Washington, a salué cette initiative en la qualifiant de levier précieux de rapprochement entre les Amériques et l'Afrique, rendant hommage à une identité marocaine qu'il a décrite comme une alliance indestructible entre tradition et contemporanéité.

Plaidant pour un renforcement des échanges culturels en tant qu'outils de paix et d'inclusion, M. Ramdin a exprimé le voeu que cet événement inspire de nouvelles collaborations et consolide une coopération interrégionale durable.

Par cette double initiative, l'ambassade du Maroc à Washington a réaffirmé la place centrale qu'occupe l'art au coeur de la diplomatie culturelle. Une démarche qui témoigne de l'engagement résolu du Royaume à partager son patrimoine artistique avec le monde et à faire de la créativité contemporaine un instrument vivant de coopération internationale.