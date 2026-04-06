Afrique: Le Président de la Commission de l'UA salue le rôle central du pays, sous le Leadership éclairé de SM le Roi, dans la défense des causes africaines

Le Président de la Commission de l'Union Africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a salué, mercredi à Rabat, le rôle central du Royaume du Maroc, sous le Leadership éclairé de SM le Roi Mohammed VI, dans le soutien et la défense des causes africaines.

"Le Royaume du Maroc est un acteur central et, comme je le répète, c'est un pays d'ancrage pour toutes les questions continentales", a-t-il affirmé lors d'un point de presse à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

"Nous sommes tous conscients du rôle du Royaume du Maroc dans l'appui des causes africaines, notamment sur les plans sécuritaire et d'instauration de la paix dans les pays confrontés à des crises", a-t-il dit, soulignant que le Maroc, sous la Conduite de SM le Roi Mohammed VI, demeure le point de référence de la diplomatie africaine ainsi qu'un interlocuteur écouté par les pays d'Afrique, au regard du rôle agissant du Royaume dans le règlement des crises sur les scènes continentale et internationale.

Et d'ajouter que l'Union Africaine, notamment la Commission de l'UA, compte beaucoup sur l'expertise et le savoir-faire du Royaume du Maroc, sous le Leadership clairvoyant de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

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M. Ali Youssouf a, par ailleurs, expliqué que ses entretiens avec M. Bourita ont porté sur "les questions qui préoccupent notre continent: le développement, la paix, la stabilité, les chocs exogènes ainsi que les défis centraux, à l'instar de l'énergie, l'industrialisation et le développement agricole".

Le commerce intra-africain et le développement des infrastructures ont été aussi au menu des échanges, a-t-il poursuivi, estimant que sans infrastructures, il est difficile d'envisager le développement du commerce à l'échelle du continent.

"Nous avons aussi pu partager nos vues sur les perspectives de la Commission de l'Union Africaine et mis en relief les moyens de parvenir aux objectifs de notre continent. L'Afrique, à ce stade, doit donc se positionner sur les sujets globaux", a-t-il conclu.