Maroc: 1ères Assises nationales sur les archives du pays à Rabat

Le ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication, l'Institution Archives du Maroc et l'Académie du Royaume du Maroc organisent, le 8 avril à Rabat, les travaux des premières Assises nationales sur les archives au Maroc.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette manifestation ambitionne de créer un espace de dialogue national autour des enjeux de la gouvernance archivistique dans le but d'établir une feuille de route nationale 2026-2036 dédiée à la gestion des archives publiques au Maroc.

Cette rencontre vise également à renforcer la place des archives en tant que pilier essentiel de la gouvernance et de la promotion de la transparence, à définir ses perspectives stratégiques et à encourager le dialogue entre les décideurs, les chercheurs et les professionnels.

Elle ambitionne, par ailleurs, de structurer une politique nationale des archives intégrée, moderne et inclusive, de valoriser les archives en tant que patrimoine commun et levier de développement durable, ainsi que de favoriser l'échange d'expériences et de bonnes pratiques dans le domaine de la gestion des archives publiques.

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Parmi les objectifs de cet événement figurent également l'élaboration d'un bilan global des pratiques archivistiques au Maroc, la formulation de recommandations et de propositions concrètes et réalisables pour faire face aux défis actuels et futurs dans le domaine des archives, ainsi que la promotion de la coopération entre les institutions, y compris les administrations publiques, les chercheurs, les collectivités territoriales et les partenaires internationaux.

Il vise en outre à encourager la transformation numérique dans le traitement et la conservation du patrimoine archivistique.

Les travaux de ces Assises, qui connaîtront la participation de responsables gouvernementaux et institutionnels ainsi que d'experts marocains et étrangers, seront répartis en neuf sessions thématiques abordant divers sujets, notamment, "La politique nationale de gestion des archives: vers une vision archivistique partagée", "Archives régionales, leviers de démocratie locale et du développement territorial", "Archives privées au Maroc: enjeux et perspectives d'intégration au patrimoine national", ainsi que "Vision, gouvernance et cadre légal des archives".

Ces sessions aborderont également des thématiques telles que "Numérisation, intelligence artificielle et innovation archivistique", "Archives et ICC : Apports de l'économie du savoir", "Archives sources de connaissance et outil de la recherche académique", "Formation et qualification aux métiers des archives au Maroc" et "Coopération internationale, souveraineté archivistique et partenariats".