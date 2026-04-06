Maroc: Les jeunes congressistes débattent des défis migratoires, économiques et politiques

Les forces progressistes du Réseau «MENA-Latina» ont poursuivi leurs échanges, jeudi 2 avril, à Tanger dans une ambiance aussi studieuse que professionnelle.

« Immigration et criminalité organisée » et « Tarifs et politique commerciale internationale » étaient au menu de la deuxième et dernière journée du Congrès dont la séance d'ouverture a été présidée, la veille, par le Premier secrétaire de l'USFP, Driss Lachguar, entouré des principaux responsables mondiaux de ce mouvement.

Des thématiques qui n'ont pas laissé indifférents les congressistes, composés essentiellement de jeunes dont le Premier secrétaire a salué la veille l'enthousiasme et la volonté d'avancer, en soulignant qu'« à l'heure où la montée des populismes et de l'extrême droite s'accentue, où le sens de la liberté et de la justice est dévoyé, vous avez décidé de construire ce pont politique et humain entre le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Amérique latine ».

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Saisissant cette occasion, Driss Lachguar a rappelé une vérité tenace : « Nos jeunesses partagent les mêmes maux: le chômage, les migrations forcées ou non sécurisées, la défiance envers l'action politique et l'aggravation des inégalités sociales ». Avant de délivrer un message sans ambiguïté : « Mais c'est depuis le coeur de Tanger que nous affirmons aujourd'hui que nous ne partageons pas seulement les souffrances, mais aussi la volonté, les solutions et l'espoir. »

Selon le programme concocté, cette journée prévoyait également des discussions sur la «Ratification des règlements internes et élections des coordinateurs pour le réseau MENA-Latina».

Pour rappel, la première journée de cet important rendez-vous a été ponctuée par des échanges et discussions autour de deux thèmes : « La guerre au Moyen-Orient et ses répercussions politiques et économiques », « Afrique et Amérique du Sud : Conflits armés et paix fragile ». Deux thématiques qui ont donné lieu à un échange riche entre les panelistes et les congressistes.

A noter que le deuxième Congrès du Réseau MENA-Latina a réuni plusieurs responsables et représentants d'organisations issues d'Afrique, du Moyen-Orient, du Bassin méditerranéen et d'Amérique latine.