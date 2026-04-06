Maroc: Omar Zniber préside à Genève la remise des Prix des ambassadeurs francophones

L'ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU-Genève, Omar Zniber, a présidé, mercredi soir à Genève, la remise des Prix des ambassadeurs francophones.

Intervenant en sa qualité de Président du Groupe des ambassadeurs francophones (GAF) de Genève, M. Zniber a souligné la portée particulière de ce Prix dans une ville "coeur de la coopération internationale et du dialogue multilatéral".

Créé en 2018, ce Prix distingue chaque année "une personnalité et une institution qui se sont illustrées par leur engagement exemplaire en faveur des valeurs qui fondent la Francophonie", a-t-il rappelé, citant notamment "la promotion et l'usage de la langue française", mais aussi "la solidarité, la paix, la démocratie, les droits de l'Homme et les principes humanitaires".

Dans le contexte genevois, "ces valeurs ne sont pas abstraites. Elles se vivent et se défendent au quotidien, au sein des organisations internationales, des missions diplomatiques et de la société civile", a insisté le président du GAF, soulignant que "la langue française y joue un rôle essentiel" en tant qu'"outil de travail, de dialogue et de médiation, au service du multilatéralisme".

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A travers cette distinction, le Groupe entend "mettre en lumière celles et ceux qui, dans cet environnement exigeant, incarnent ces principes avec constance et conviction", des acteurs qui contribuent "à faire de Genève non seulement un centre de décision, mais aussi un espace de valeurs".

Dans "un monde traversé par de multiples crises", leur engagement rappelle que "la coopération, le respect des droits fondamentaux et le dialogue entre les cultures demeurent des piliers indispensables", a-t-il ajouté.

Les lauréats 2026 "sont des artisans de ce lien" et "participent, à leur manière, à la construction d'un ordre mondial plus juste et plus solidaire", a relevé M. Zniber, estimant qu'en les distinguant, la communauté francophone affirme collectivement que "ces valeurs doivent continuer à guider notre action".

A l'issue d'un processus de sélection impliquant l'ensemble des membres du GAF de Genève, le Prix de la catégorie "personnalités" a été attribué à M. Volker Türk, Haut-Commissaire aux droits de l'Homme, tandis que l'Université de Genève a été distinguée dans la catégorie "institutions".

Un Prix spécial pour l'égalité femmes-hommes, une initiative de M. Zniber inscrite dans la feuille de route du Groupe pour 2026, a également été décerné au réseau "International Gender Champions".

Cette soirée francophone, qui a eu pour cadre le prestigieux palais Eynard abritant notamment les bureaux du conseil administratif de Genève, a été organisée par la Représentation permanente de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) à Genève.

Elle a également été marquée par un débat de haut-niveau sous le thème: "L'universalisme : héritage dépassé ou horizon nécessaire ?", animé par le Haut-Commissaire aux droits de l'Homme, Volker Türk, et Souleymane Bachir Diagne, philosophe et professeur à l'Université Columbia (New York).