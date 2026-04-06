Afrique de l'Ouest: PI-SPI - 80 institutions intégrées, 42 en attente

Le temps de la patience est terminé. Six mois après le lancement de la Plateforme interopérable du système de paiement instantané (PI-SPI), la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) hausse le ton et fixe une date limite sans appel : le 30 juin 2026. Toutes les institutions financières de l'espace UEMOA, banques, établissements de monnaie électronique, institutions de microfinance, doivent avoir intégré le dispositif d'ici là. Sans exception.

Lancée en septembre 2025, la PI-SPI a enregistré une adhésion significative en quelques mois. Au 2 avril 2026, 80 institutions financières ont rejoint la plateforme : 59 banques, 9 établissements de monnaie électronique et 11 institutions de microfinance. Des acteurs de référence comme Coris Bank International, BIA Togo, Ecobank, Bank of Africa (BOA), Orabank et Cofina ont déjà franchi le pas, donnant l'exemple à l'ensemble du secteur.

Mais 42 institutions sont encore en cours de finalisation, poursuivant tests et formalités d'adhésion. Et d'autres, confrontées à des contraintes structurelles ou économiques, hésitent encore à s'engager. Une situation que la BCEAO ne peut plus tolérer si elle veut atteindre l'objectif d'une couverture complète de l'écosystème financier sous-régional.

Pourquoi la PI-SPI change tout

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L'enjeu dépasse largement la conformité réglementaire. La PI-SPI est la colonne vertébrale de la modernisation financière de l'UEMOA, un dispositif qui permet à tous les acteurs de l'écosystème de communiquer entre eux en temps réel, quels que soient leur taille ou leur nature.

Concrètement, l'adhésion à la plateforme permet de réduire significativement les frais de transaction, de sécuriser les paiements numériques, de faciliter les opérations instantanées entre banques, microfinances et portefeuilles mobiles, et surtout, de renforcer l'inclusion financière de millions de personnes qui restent encore à l'écart du système bancaire formel.

Dans un espace où le Mobile Money a déjà démontré sa capacité à transformer l'accès aux services financiers, la PI-SPI représente l'étape suivante : une interopérabilité totale entre tous les acteurs, au service d'un marché financier unifié, fluide et performant.

Le message de la BCEAO est ferme et sans ambiguïté. Les institutions qui n'auront pas finalisé leur intégration d'ici le 30 juin s'exposeront non seulement à des risques réglementaires, mais aussi à un isolement progressif d'un écosystème de paiement qui avance sans elles.