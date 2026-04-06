Tunisie: Le Club Africain domine l'AS Gabès malgré une première mi-temps laborieuse

Dans un match difficile et rythmé par de nombreuses imprécisions, le Club Africain a tout de même su prendre l'avantage face à l'AS Gabès en marquant l'unique but dà la fin de la première mi-temps.

Le but a été marqué par Firas Chaouat et match s'est terminé par 1-0 au profit du CA.

Malgré une domination timide et un jeu parfois hésitant, les joueurs du CA ont montré une efficacité décisive qui leur permet de mener au score.

Le public, tendu mais enthousiaste, attend désormais la seconde période pour voir si le Club Africain saura confirmer sa supériorité et sécuriser la victoire.

L'AS Gabès, quant à elle, tentera de renverser la situation dans les 45 prochaines minutes pour revenir au score.