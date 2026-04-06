Tunisie: CA - Dans le rôle du chasseur

Dauphin de l'Espérance, les Clubistes ont toujours leur destin en main concernant leur quête de titre, à condition bien entendu qu'ils négocient bien leurs sept derniers rendez-vous, dont le premier en date, cet après-midi, à la réception de l'AS Gabès.

Dès aujourd'hui, les Clubistes devront montrer leur esprit d'équipe pour rester dans les clous des objectifs de début de saison. A cet effet, s'il faut regarder derrière soi et apprécier le chemin jusque-là parcouru en L1, tout n'aura aucun sens si le CA ne se projette pas en s'armant de cette ambition de viser plus haut. En clair, pour les protégés de Faouzi Benzarti, la volonté ferme de jouer le titre jusqu'au bout doit se traduire par une victoire convaincante cet après-midi à Radès.

Fort de trois succès consécutifs, trois victoires assorties de neuf buts marqués, le CA s'affirme plus que jamais comme le dauphin du tenant, mais attention au coup de mou, au passage à vide, comme noté lors de l'entrée en lice clubiste en Coupe de Tunisie. Au CA, actuellement, les enthousiastes avisés savent que pour une institution si « volcanique », la clé de la réussite réside aussi et surtout dans la stabilité.

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Et jusque-là, excepté la dernière sortie en Coupe de Tunisie face à l'USM, les projections de Faouzi Benzarti poussent à l'optimisme. Bref, en championnat, les résultats convaincants et le beau challenge sportif devraient suffisamment motiver l'équipe à persévérer pour atteindre des objectifs aussi élevés soient-ils.

Aujourd'hui, à l'épreuve d'un ASG qui reste sur deux défaites consécutives, le CA devra y mettre les ingrédients et performer s'il veut trouver de grandes réjouissances au coup de sifflet final. Avec trois victoires successives, la dernière en date face à l'USBG, le CA peut se targuer d'être le plus sérieux concurrent de l'EST.

Sauf qu'en football, la vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Et pour renforcer son positionnement, les Clubistes devront montrer du caractère et de l'allant offensif pour toujours talonner le leader et s'affirmer par là même comme un rival direct du champion en titre « sang et or ». Dans le rôle de chasseur sur « ses terres » de Radès, le CA favorisera forcément l'attaque à outrance, du moins jusqu'à ce que le verrou gabésien cède.

Dans cet esprit, Faouzi Benzarti opterait pour un 4-3-3 à vocation offensive. Volet onze pressenti, devant le gardien Mouhib Chamekh, Ghaith Zaâlouni et Houssem Ben Ali occuperont les flancs droit et gauche, alors que la paire inédite Oussama Shili-Taoufik Cherifi formera la charnière axiale.

Plus haut à présent, Moataz Zemzemi, Sadok Mahmoud et Oussema Cherimi pourraient débuter la rencontre, même si le piston gambien Saidou Khan et le demi hybride Bilel Ait Malek postulent aussi à une place à l'entrejeu. Sur le front, la pointe Firas Chawat complètera la ligne d'attaque aux côtés des deux ailiers, Aymen Harzi et Hamza Khadhraoui. Enfin, avec un banc de remplaçants assez concurrentiel, le staff pourra recourir aux services des Fahd Messmari, Oussema Bouguerra, Philippe Kinzumbi, Sadok Kadida et autre Yassine Bouabid si le besoin s'en fait sentir.