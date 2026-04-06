Tunisie: ASG - S'armer de résilience

Le nouvel entraîneur de la Zliza, Mohamed Tlemceni, devra trouver le moyen d'enrayer la mécanique clubiste.En débarquant à Gabès pour succéder à Mohamed Chibani, limogé après le naufrage contre la JSO, Mohamed Tlemceni s'est empressé de mettre les points sur les « i ». « Ma mission n'est pas impossible mais elle est délicate », a-t-il déclaré, ajoutant que « l'équipe redoublera d'efforts pour assurer le maintien ».

Il est clair dans cette perspective qu'un bon résultat, aujourd'hui, face à un candidat au titre, galvaniserait le onze gabésien, et ce, avant le match à quitte ou double contre un concurrent direct pour la survie en Ligue 1, l'USBG. Ce faisant, récemment, dans l'optique du match du 10 avril face à l'USBG, les dirigeants de l'AS Gabès ont protesté auprès de la Ligue, dénonçant la cadence infernale à laquelle est soumise l'équipe, avec un long déplacement à Tunis aujourd'hui, le tout sur fond effréné de la compétition durant un mois sans coupure pour un effectif très limité. Mais l'entraîneur Mohamed Tlemceni n'a pas visiblement d'autres choix que de devoir composer avec cet aléa.

Privé de Nassim Khedher en défense

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Lors du match amical disputé à Gabès contre l'ESZ et perdu sur le score de 3 buts à 1, le nouveau coach de la Zliza a mesuré l'ampleur et la difficulté de la tâche qui l'attend. Le fait d'avoir pris trois buts ne rassure pas. De plus, il a perdu l'une des pièces maîtresses de sa charnière centrale, Nassim Khedher, qui a contracté une vilaine blessure dans ce match de préparation et qui devrait déclarer forfait pour au moins deux matches.

Bien entendu, il y a la solution de rechange Mohamed Ameur Belghith aux côtés de Souleymane Ouattara mais ce serait au détriment du milieu de terrain et du premier rideau défensif avancé composé de Ridouane Assane et Nidhal Saied qui aura à étouffer dans l'oeuf le travail d'approche, de construction et le pressing des hommes de Faouzi Benzarti.

Il y a aussi le plan Nejd Hlali comme troisième axial dans une défense à trois mais le bloc serait très bas avec les deux latéraux Firas Ben Ammar et Moatez Bidani, obligés de rester plus prudents et à verrouiller les accès sur les couloirs plus que de participer aux montées offensives. Dans l'optique d'un jeu qui sera à coup sûr basé sur le contre, il y a l'option Oussama Neffati comme seul fer de lance. C'est lui qui a réduit le score contre Zarzis à la 75'.

Faïed Ben Hassine n'arrive quant à lui pas à sortir de son mutisme, malgré les assists de Mohamed Amine Khadhraoui, Mohamed Ameur Jouini et Diolvy Moukouba. Aujourd'hui donc, l'essentiel pour Mohamed Tlemceni sera de viser l'exploit, et comme dit le dicton, à coeur vaillant...