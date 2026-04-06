Tunisie: Ben Arous-Khelidia en mouvement - Plus de 700 coureurs réunis pour un semi-marathon solidaire

L'association « Jeunes Entrepreneurs » de Khelidia, dans le gouvernorat de Ben Arous, a organisé ce dimanche la deuxième édition de sa manifestation sportive de cross-country (semi-marathon), avec la participation de plus de 700 coureurs. L'événement s'est tenu en partenariat avec plusieurs institutions locales, en collaboration avec la Fédération tunisienne d'athlétisme et la Fédération tunisienne du sport pour tous dans la région de Khelidia.

Le responsable des manifestations sportives de l'association et superviseur de l'événement, Amine Mrabti, a indiqué dans une déclaration à l'agence TAP que cette manifestation allie des objectifs à la fois sportifs et sociaux. Sur le plan sportif, elle vise à encourager les enfants, les jeunes, les adultes et les membres d'associations à pratiquer la course en pleine nature, dans un cadre géographique aux paysages remarquables. Sur le plan social, elle ambitionne de soutenir les infrastructures locales, puisque les recettes de cette édition seront consacrées à la réhabilitation et à l'aménagement de l'école Bir Jdid à Khelidia.

Toujours selon la même source, le semi-marathon est devenu un rendez-vous annuel réunissant les passionnés de sport, leur permettant de profiter de la beauté naturelle de la région et de découvrir ses reliefs. Il constitue également une opportunité de dynamiser l'économie locale, de promouvoir Khelidia, son patrimoine écologique et ses sites historiques, et d'attirer davantage de visiteurs ainsi que des associations sportives spécialisées dans le cross-country.

Les courses ont démarré devant la Maison de la culture Beïram Ettounsi, qui a accueilli diverses animations festives accompagnant l'événement, dans une ambiance marquée par une forte affluence de coureurs et d'amateurs. Plusieurs associations venues du Grand Tunis, des régions du Sahel, de Bizerte, ainsi que l'association sportive de la Garde nationale ont participé, aux côtés de coureurs individuels.

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La manifestation, qui s'est déroulée sur un parcours naturel entouré d'espaces verts, comprenait une course de 21 km réservée aux pratiquants et athlètes affiliés aux associations sportives, ainsi qu'une seconde course de 6 km ouverte aux amateurs de tous âges.