Tunisie: Trois hôpitaux sauvent la vie d'une élève grâce à un don d'organes

5 Avril 2026
La Presse (Tunis)

La ministre de la Santé a annoncé le succès d'une transplantation hépatique délicate au profit d'une élève en état critique à l'Hôpital universitaire Monji Slim à La Marsa.

Cette réussite a été rendue possible grâce à un geste exceptionnel : une famille ayant perdu un proche a choisi de donner ses organes, offrant ainsi une seconde chance à d'autres patients.

Dans le même contexte, une opération multi-organes a permis le prélèvement du foie, du coeur, des reins et d'une cornée. Les deux reins ont été transplantés à des patients adultes à l'Hôpital Charles Nicolle et à l'Hôpital militaire.

Le ministère de la Santé a souligné que ce succès illustre la préparation et la réactivité des hôpitaux publics tunisiens ainsi que l'engagement continu pour la réforme du système de santé.

La gratitude est adressée à la famille du donneur pour ce geste de vie ainsi qu'aux équipes médicales et paramédicales qui ont démontré une fois de plus leur compétence et leur dévouement.

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