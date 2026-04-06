Tunisie: Le pays participe aux assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale

Une délégation tunisienne de haut niveau, conduite par le gouverneur de la Banque Centrale, Fethi Zouhair Nouri, et le ministre de l'Économie, Samir Abdelhafidh, se rendra à Washington du 13 au 18 avril 2026 pour les réunions annuelles des institutions de Bretton Woods.

Ce déplacement stratégique sera l'occasion pour le gouverneur de s'entretenir avec la direction du FMI et ses homologues de la région MENA, tandis que le ministre de l'Économie présentera les réformes nationales aux bailleurs de fonds internationaux.

Bien que les négociations avec le FMI restent marquées par un désaccord sur les réformes structurelles depuis 2022, la coopération avec la Banque mondiale s'intensifie nettement. Cette relation privilégiée vient d'ailleurs d'être consolidée par l'approbation, le 31 mars dernier, de deux financements majeurs d'un montant total de 332,5 millions de dollars. Ces fonds visent à sécuriser l'approvisionnement en eau potable et à moderniser l'agriculture irriguée, répondant ainsi directement aux défis du stress hydrique et de la création d'emplois en milieu rural.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Placées sous le signe de la prospérité par les politiques, ces assemblées de printemps 2026 font de la sécurité hydrique un levier de croissance prioritaire. La Tunisie s'inscrit pleinement dans cette dynamique mondiale, illustrée par le lancement imminent de l'initiative « L'eau pour le futur ». En s'alignant sur l'appel du président Kaïs Saïed pour un modèle financier mondial plus équitable, Tunis espère transformer ses défis climatiques en opportunités économiques durables lors de ce sommet où se dessinent les grandes orientations de l'économie globale.