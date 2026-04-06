Tunisie: Le taux d'inflation se stabilise à 5%

5 Avril 2026
La Presse (Tunis)

Ce taux s'explique, principalement par l'accélération du rythme de progression des prix du groupe « Alimentation » (6,8% en mars 2026, contre 6,7% en février 2026), ainsi que des prix du groupe « Services des restaurants, cafés et hôtels» (6,2% en mars 2026, contre 5,6% en février 2026) et du groupe « Services de transport » (2,8% en mars 2026, contre 2,1% en février 2026).

En revanche, une baisse du rythme d'augmentation des prix a été enregistrée au niveau du groupe « Habillement et chaussures » (7,5% en mars 2026 contre 8,9% en février 2026).

En glissement annuel, la hausse des produits alimentaires s'explique principalement par l'augmentation des prix des fruits frais de 17,1%, de la volaille de 16,7%, de la viande d'agneau de 14,3%, du poisson frais de 12,3% et de la viande bovine de 10,8%. En revanche, les prix des huiles alimentaires ont diminué de 7,3%.

Sur un an, les prix des produits manufacturés ont connu une augmentation de 4,3%, en raison de la hausse des prix des produits de l'habillement et chaussures de 7,5% et des produits d'entretien courant du foyer de 4,9%. Pour les services, l'augmentation des prix est de 4,3% sur un an, principalement expliquée par l'augmentation des prix des services d'hébergement de 14,7%.

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En mars 2026, le taux d'inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) s'est stabilisé à 4,6%. Les prix des produits libres (non encadrés) ont cru de 6,1% sur un an. Les prix des produits encadrés ont augmenté quant à eux de 1,2%. Les produits alimentaires libres ont connu une hausse de 7,7% contre 0,2% pour les produits alimentaires à prix encadrés.

Les prix à la consommation augmentent de 1% sur un mois

Au cours du mois de mars 2026, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 1%, par rapport au mois de février 2026, suite à la hausse des prix du groupe des produits alimentaires de 2% et des prix du groupe « Habillement et chaussures » de 1,5%. Sur un mois, les prix du groupe « Alimentation » ont augmenté de 2%, en raison de la hausse des prix des légumes frais de 5,8%, de la volaille (+4%), des fruits frais (+2,9%), de la viande d'agneau (+2,5%) et du poisson frais de 2%.

En revanche, les prix des oeufs ont diminué de 0,7%. Les prix des produits d'habillement ont augmenté, au mois de mars, de 1,5% à l'occasion des préparatifs de l'Aïd al-Fitr, en raison de l'enchérissement de 1,7% des prix des vêtements et de 1,4% des prix des chaussures.

Le groupe « Produits manufacturés » et le groupe « Services » sont les secteurs ayant apporté la plus forte contribution à l'inflation globale soit respectivement 1,6% et 1,4%.

Par régime, le groupe « Non alimentaire libre » et le groupe « Alimentaire libre » sont les groupes ayant apporté la plus forte contribution à l'inflation soit respectivement 2,8% et 2%.

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