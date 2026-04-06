Tunisie: Deux élèves tunisiens doués conçoivent une plateforme de lancement de satellites et une poubelle intelligente

Dans une scène illustrant l'esprit d'innovation chez les jeunes, deux élèves tunisiens, Ahmed Haj Khalifa et Mohamed Yassine Freidhi, ont réussi à transformer des moyens limités en projets remarquables, allant d'une plateforme de lancement de satellites à une poubelle intelligente pour le tri des déchets.

Animé par sa passion pour l'espace, Ahmed Haj Khlifa, élève en section sciences techniques au lycée Lycée Farhat Hached de Bizerte, travaille sur le développement d'une plateforme de lancement de satellites, qu'il espère voir constituer le noyau d'un futur programme spatial tunisien.

Dans une déclaration à la TAP, il a indiqué s'être inspiré de l'expérience tunisienne de lancement d'un satellite par la société Telnet Holding, via la fusée Soyouz-2. « Mon ambition est que la Tunisie dispose de sa propre plateforme dans l'industrie aérospatiale », a-t-il affirmé.

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L'élève a présenté un prototype de son projet lors du Salon national des innovations scientifiques, technologiques et de l'intelligence artificielle organisé fin mars. Il a expliqué que sa plateforme repose sur un système de contrôle permettant de mesurer des données telles que la température, l'altitude et la vitesse, puis de les transmettre à une base de données pour analyse, notamment dans la recherche aéronautique et la météorologie.

Toujours en phase de développement, le projet pourrait connaître un premier test de lancement dès l'été prochain, dans le cadre d'un forum scientifique en France, avec l'ambition de réaliser à terme ces essais en Tunisie, malgré les contraintes juridiques. Ahmed espère bénéficier du soutien de structures spécialisées, notamment l'Association tunisienne de l'espace.

De son côté, Mohamed Yassine Fraïdhi, élève au collège Collège El Fath de Kasserine, a présenté une poubelle intelligente capable de trier automatiquement les déchets. Son système distingue les matériaux plastiques et métalliques grâce à un capteur, puis les oriente vers les compartiments appropriés à l'aide d'un mécanisme motorisé.

Ce projet vise à faciliter le tri sélectif et à réduire l'intervention humaine, notamment dans les établissements scolaires où les déchets sont en augmentation. Il s'inscrit dans une démarche écologique favorisant le recyclage et les énergies renouvelables, réalisée avec des moyens simples et des connaissances acquises en classe.

Présent lors de l'événement, le ministre de l'Éducation Noureddine Nouri a affirmé que son département oeuvre à détecter et développer les talents des élèves, en soutenant les activités scientifiques dans les clubs scolaires, afin de renforcer l'esprit d'innovation et préparer une génération capable de s'adapter aux mutations technologiques et de contribuer à l'économie du savoir.