Tunisie: Sousse - Déploiement de caméras mobiles pour renforcer la propreté et le contrôle urbain

La municipalité de Sousse a lancé, depuis le 1er avril, l'installation d'un système de caméras mobiles intégré à ses équipements, dans le but de moderniser le travail sur le terrain et d'améliorer les services de propreté et de contrôle.

Selon une publication sur la page officielle de la municipalité sur Facebook, cette initiative s'inscrit dans une démarche d'adoption de solutions technologiques modernes visant à améliorer la qualité des services grâce à un suivi en temps réel et précis des opérations de nettoyage et d'inspection. Elle permettra également de renforcer l'efficacité du contrôle, de lutter contre les comportements nuisibles, de promouvoir la transparence et de consolider la confiance entre citoyens et administration.

Cette expérience constitue une première étape vers la digitalisation du travail municipal et l'ancrage de la bonne gouvernance, contribuant ainsi à l'amélioration de l'environnement et de la qualité de vie dans la ville.

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Dans le cadre de la préservation de l'esthétique urbaine, la municipalité poursuit ses efforts pour éliminer les décharges anarchiques, évacuer les déchets de construction, lutter contre les dépôts sauvages et retirer les panneaux publicitaires non autorisés. Elle appelle également les citoyens à respecter les règles de propreté et à préserver l'espace public.

Par ailleurs, la ville continue de déployer un réseau de caméras de surveillance dans les rues, les carrefours et aux entrées de la ville, tout en mettant en place un réseau de fibre optique en coordination avec les services de sécurité, afin de renforcer la sûreté, améliorer la réactivité des interventions et fluidifier la circulation.

Ce projet s'inscrit dans le développement de l'infrastructure numérique et l'accélération de la transition digitale dans la région. À noter que la municipalité avait déjà installé 620 caméras de surveillance dans plusieurs points de la ville, avec des études en cours pour étendre ce dispositif aux principales entrées de Sousse.