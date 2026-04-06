Angola: Distribution de foin aux éleveurs

Lucira — 680 balles de foin ont été livrées jeudi aux éleveurs de la municipalité de Lucira, dans la province de Namibé, afin de nourrir leurs animaux, actuellement affectés par la sécheresse qui frappe le sud du pays.

La livraison a été effectuée par le secrétaire d'État à l'Agriculture, Castro Paulino, en poste dans cette région.

Il a également profité de l'occasion pour distribuer 150 tonnes de son de blé, 50 tonnes de son de maïs et 35 tonnes de sel.

Le responsable a indiqué que le ministère de l'Agriculture, le gouvernorat de Namibe et les coopératives d'éleveurs s'efforcent d'alléger les difficultés des éleveurs, contraints de parcourir de longues distances à la recherche de pâturages.

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« Nous reconnaissons votre travail, essentiel à notre économie et à la survie de nos familles, car il nous fournit la viande et le lait qui nous nourrissent. Nous devons accroître la production agricole », a-t-il déclaré.

Il a souligné que le gouvernement poursuivra ses efforts pour améliorer la production de pâturages, de fourrage et de foin destinés à l'alimentation animale.

Selon lui, ce processus sera piloté par le ministère de l'Agriculture dans les stations zootechniques de Humpata, Huila et Cacanda, dans la province de Bibala (Namibe).

Cette initiative permettra aux éleveurs de bénéficier d'une alimentation saine pour leurs animaux.

« Nous devons diversifier nos méthodes de production d'aliments pour animaux et ne plus dépendre des aléas climatiques, car la pluie n'est pas une ressource permanente », a-t-il insisté.

Il a également garanti le lancement de la campagne de vaccination animale pour le mois de mai, encourageant les éleveurs à faire vacciner leur bétail.

« Nos services vétérinaires préparent activement la campagne de vaccination de cette année. Les doses de vaccin sont déjà disponibles. Ce secteur bénéficiera d'un renforcement des ressources destinées aux éleveurs. Nous encourageons donc tous les éleveurs à redoubler d'efforts », a-t-il déclaré.

À Lucira, le responsable a été informé des travaux de réhabilitation du barrage de Chileva, qui a déjà permis de stocker une certaine quantité d'eau et dont la première phase a déjà profité au bétail.

Le chef de la localité d'Inamangando Cawe Minguiya a déclaré à l'ANGOP que depuis l'année dernière, 1 300 animaux, dont des chèvres et des bovins, sont morts faute de pâturage et d'eau.

« Ce foin nous permettra de nourrir nos animaux, et grâce aux quelques pluies et au dragage de certains barrages, nous avons suffisamment d'eau pour tenir au moins jusqu'à la fin de l'année et ainsi maintenir nos animaux en vie, car ils sont notre plus grande richesse », a-t-il souligné.

Lors de son déplacement professionnel dans la province de Namibe, Castro Paulino s'est rendu dans la municipalité de Bibala, où il a distribué des fournitures agricoles telles que des semences de maïs, de sorgho et de millet.