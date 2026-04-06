Tunisie: L'oxygénothérapie hyperbare, nouvel espoir pour les patients post-AVC

Le spécialiste en anesthésie et réanimation et président de l'Association tunisienne de l'oxygénothérapie hyperbare, le Dr Hedi Ghrasallah, a déclaré dimanche que des recherches cliniques avancées montrent des résultats prometteurs quant à la capacité de l'oxygénothérapie hyperbare à améliorer les fonctions chez les patients ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC).

Lors d'une déclaration à l'Agence Tunis Afrique Presse à l'occasion du Salon des patients, tenu les 3, 4 et 5 avril, le spécialiste a précisé que cette technique pourrait représenter un tournant majeur dans le parcours de rééducation, notamment après l'accident, en stimulant les cellules nerveuses et en améliorant les fonctions cérébrales endommagées.

Le Dr Ghrasallah a expliqué que ce traitement consiste à faire inhaler au patient de l'oxygène pur dans une chambre spéciale à haute pression, supérieure à la pression atmosphérique normale. Cette pression permet de dissoudre davantage d'oxygène dans le sang, favorisant son acheminement vers les tissus endommagés, en particulier le cerveau, et soutenant ainsi la récupération et la réparation cellulaire.

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Cette technique, loin d'être récente, est utilisée depuis longtemps en urgence, notamment en cas d'intoxication aux gaz comme le monoxyde de carbone, certaines infections bactériennes sévères, accidents de plongée, ainsi que pour les pertes auditives soudaines.

Son usage s'est élargi à d'autres domaines, avec des études montrant son efficacité dans le traitement des complications liées à la chimiothérapie chez les patients cancéreux, et dans l'accélération de la cicatrisation des plaies et ulcères chroniques, notamment le pied diabétique, l'une des complications les plus graves du diabète.

Le Dr Ghrasallah a souligné que l'intérêt mondial croissant pour ce traitement reflète ses résultats positifs, améliorant la qualité de vie des patients et réduisant les complications. Il a affirmé que son intégration dans le système de santé tunisien représente une avancée majeure vers des méthodes thérapeutiques modernes.

Il a enfin annoncé la création d'un deuxième centre d'oxygénothérapie hyperbare au sein de l'Hôpital universitaire de Sahloul dans les six prochains mois, en complément du centre actuel à l'Hôpital militaire de Tunis, élargissant ainsi l'accès des patients à ce traitement avancé.