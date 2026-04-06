Tunisie: Un escroc se faisant passer pour un haut fonctionnaire arrêté

Les agents de la brigade de police judiciaire de Sidi Hussein ont réussi, samedi 4 avril 2026, à arrêter un individu se faisant passer pour un responsable gouvernemental. L'homme faisait l'objet de 70 avis de recherche émis par des structures judiciaires et sécuritaires pour escroquerie.

Selon les informations disponibles, le suspect usurpait l'identité d'un haut fonctionnaire et promettait à ses victimes d'intervenir pour leur obtenir des postes permanents dans certains ministères, moyennant des sommes d'argent.

Les premières investigations indiquent que des dizaines de jeunes ont été victimes de ses promesses mensongères, et que l'escroc opérait dans plusieurs gouvernorats du pays.

Après consultation du parquet du tribunal de première instance de Tunis 2, une décision de détention a été prise à son encontre.