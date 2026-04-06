Tunisie: Le professeur universitaire Ridha Mami membre permanent d'une prestigieuse académie espagnole

Après avoir été célébré au Mexique et intégré il y a trois mois l'Académie mexicaine d'Histoire et de Géographie, le professeur universitaire tunisien spécialisé en langue espagnole, écrivain, poète et traducteur, Dr. Ridha Mami, a été choisi comme membre permanent de l'Académie internationale des sciences, technologies, éducation et humanités en Espagne. La cérémonie officielle se tiendra le 16 mai 2026 au siège de l'académie à Valence.

Dans un entretien avec l'Agence TAP, Ridha Mami a exprimé sa joie pour cette distinction, soulignant que sa nomination dépasse sa personne pour honorer l'ensemble des universitaires tunisiens. Il a déclaré : « La plus belle reconnaissance académique nous rappelle que la réussite personnelle est aussi le fruit d'un parcours collectif. »

L'académicien tunisien a expliqué que rejoindre une institution qui réunit sciences, technologie, éducation et humanités constitue un reconnaissance internationale des compétences tunisiennes et confirme la valeur de l'université tunisienne ainsi que les efforts de ses fondateurs et de générations d'enseignants et chercheurs.

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Selon lui, l'académie se distingue par sa vision intégrée du savoir : « Elle ne sépare pas arbitrairement les champs de connaissance et ne dresse pas de murs entre science et humanité, technique et valeurs, éducation et avenir. C'est l'une des conditions essentielles pour toute véritable renaissance intellectuelle. »

Ridha Mami, déjà honoré à de multiples reprises sur la scène internationale et particulièrement en Amérique latine, considère cette distinction comme le début d'un nouvel engagement, et non comme la conclusion de son parcours. Lors de la cérémonie de mai, il prononcera un discours au nom des nouveaux membres, appelant à transformer cette reconnaissance en action concrète : « Que pouvons-nous apporter ? Quel impact laisserons-nous ? Comment faire de notre appartenance une contribution réelle au développement de la pensée et au service de la société ? »

Le parcours de Ridha Mami est impressionnant : professeur à la Faculté des lettres et des arts de Manouba, il détient un doctorat de l'Université Complutense d'Espagne. Fondateur de la Société tunisienne des études espagnoles et de l'Association arabe des hispanistes, il a supervisé plus de 65 mémoires de master et 17 thèses de doctorat, participé à plus de 90 conférences internationales et publié plus de 17 ouvrages en espagnol.

Parmi ses distinctions figurent la Prix Ibn Arabi mondial de littérature arabe 2018, ainsi que le Prix Escriduende 2022 à Madrid pour l'ensemble de ses oeuvres publiées en espagnol. Ses travaux incluent notamment la traduction de poèmes d'Abou Al-Qacem Echabi et la supervision d'ouvrages collectifs sur la culture tunisienne, dont Carthage, terre d'inspiration (2024).

Dr. Mami espère que cette adhésion à l'académie sera une opportunité d'action et de dialogue culturel, renforçant les partenariats universitaires et les échanges entre continents, langues et civilisations, tout en rappelant que la connaissance doit être un pont de compréhension et non un instrument de domination.