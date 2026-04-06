Tunisie: Basket - Finale du super play-off - Acte 3 - La dernière chance de la JSK

Face à leur public, les Aghlabides sont tenus de gagner pour rester dans la série. Dans le camp adverse, l'USM est à une victoire du titre.

A 2-0, l'USM se présente cet après-midi (17h00) à Kairouan avec deux victoires d'avance sur une JSK obligée de gagner pour rester dans la série de la finale. Autant dire que c'est le match le plus tendu et le plus pesant jusqu'ici dans cette série. Le deuxième match a été très disputé et polémique avec une USM revenue de loin après que la JSK a pris l'avantage vers la fin.

Les équipiers de Ben Yahia vont être plus décontractés et savent que la pression est plus grande chez leur adversaire à une victoire du titre de champion, ils ont des atouts individuels comme Franklin et Osarios, pointeurs et créateurs du jeu, ils ont aussi une défense solide surtout sous le panneau avec l'avantage de gagner les rebonds et, en attaque, ils peuvent varier leurs manoeuvres avec le « pick and roll » et les changements de postes pour trouver des positions de tir.

En face, la JSK a des atouts individuels comme Jackson, Francis, Dhif et Chihi (meilleur aghlabide dans cette finale), mais ils doivent tous être réguliers et dans un grand jour. La JSK devra retrouver son jeu de vitesse et de transition avec une défense agressive et les interceptions. Ce n'est pas le genre d'équipe qui aime jouer des combinaisons réfléchies.

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Et cette diversité de styles de jeu va décider de l'issue de ce match. Reste à savoir si l'adresse des pointeurs de la JSK va les aider ou non à s'en sortir et à entretenir l'espoir. Espérons que le trio arbitral sera à la hauteur car, franchement, les erreurs commises en fin du second match ont influé sur le résultat final.