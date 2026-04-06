Tunisie: USBG - Victoire impérative

Face à l'ES Métlaoui, le seul mot d'ordre pour l'USBG, qui est dans une situation inquiétante, sera de gagner.

Si l'entraîneur Sofiene Hidoussi n'a pas dit non à la proposition de venir prendre les rênes du club de Ben Guerdane pour les sept matches restants, c'est précisément parce qu'il croit que l'opération maintien pour laquelle il a été contacté est moins délicate qu'elle ne l'apparaît sur le papier. Un succès dans le premier match qu'il aura à coacher contre l'ESM, aujourd'hui, lui ouvrirait la voie du maintien convoité.

Au cas où son groupe parviendrait à arracher les trois points, il pourra dire qu'il aura réussi à mettre les clés dans le contact d'emblée et à amorcer l'échappée du piège de la treizième place pas assez sécurisante et à éloigner son rétroviseur du trio du bas du tableau, la JSK, l'ASG et l'ASS.

C'est dire l'importance de cette rencontre-clé contre les protégés d'Imed Ben Younes et la crucialité de son enjeu pour Sofiene Hidoussi et sa bande.

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Les cartes en règle sur le front

Pour ce match décisif de la saison, Sofiene Hidoussi peut compter sur un effectif au grand complet après la débâcle du match de Coupe contre le Croissant Sportif de Msaken qui a précipité le départ de Karim Delhoum. Décimée par un nombre record d'absents avec seulement 14 joueurs qui avaient fait le déplacement (la plupart ayant été des suppléants), l'équipe « jaune et noir » a pris l'eau et n'a pas pesé lourd face à un club de calibre moyen dans une division inférieure.

Sofiene Hidoussi est donc bien soulagé de pouvoir composer et opérer avec la totalité de son groupe. La défense retrouve ses trois piliers Daniel Oboh, Mustapha Samb et Ghazi Abderrazak et peut-être aussi Salah Harrabi remis de blessure.

Le milieu de terrain récupère ses deux pièces- maîtresses, le duo Junior Bida- Khemaïes Mâaouani avec la possibilité également de la réapparition des deux poumons de l'animation offensive Ayoub Mcharek et Abdallah Amri. Le compartiment offensif sera renforcé par le trio Borhane Hakimi, Lamine Touray, Abdelouahed Bakkhouche et la concurrence va jouer à fond avec le trio Zineddine Kada, Idriss Mhirsi, Nassim Chachia pour dégager une ligne d'attaque de feu.

La principale tâche de Sofiene Hidoussi sera de savoir profiter pleinement de ce retour en masse dans le dispositif, d'aiguillonner des talents longtemps assoupis et de bien conjuguer leurs qualités individuelles sur le terrain afin d'amorcer le déclic d'un réveil tonitruant au bon moment.

Pour atteindre cet objectif et remporter ce match coûte que coûte, avant un déplacement périlleux à Gabès quatre jours après, il faudra rapidement entrer dans le vif du sujet, prendre un avantage conséquent sans retard pour éviter une fin de rencontre sous forte pression, comme celles qui ont coûté à l'USBG des points par le passé.