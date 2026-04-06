Tunisie: ESS-EST (0-0) - Personne ne méritait de gagner !

Étoilés et Espérantistes ont privilégié le résultat à la manière. Les attaquants ont beau essayer, ce sont finalement les défenseurs qui ont eu le dernier mot. Un point chacun.

Au vu de l'énorme pression qui l'entoure, le classico ESS-EST a été un match tactique par excellence. Cela n'a pas empêché les débats de s'emballer aussi vite. On jouait à peine la 4' quand l'arbitre accorda un penalty à l'Etoile, estimant que Mohamed Amine Ben Hmida a touché volontairementla balle de la main. Mais après recours à la VAR, le penalty a été annulé (l'arbitre de la VAR a estimé que la déviation d'Ogbelu était involontaire et a touché dans son élan la main de Ben Hmida).

Quatre minutes après, on assista à la première grosse occasion du match lorsque la puissante frappe de Gbo frôle la transversale (8'). Il était donc clair que les Etoilés ont opté, dès le départ, pour un jeu orienté vers l'offensive. Par ailleurs, Wajdi Kechrida a été particulièrement actif sur le couloir droit, tentant d'ouvrir des brèches, mais à chacun de ses centrages, la défense espérantiste, aux aguets, est parvenue à éloigner le danger.

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Et pour priver les attaquants "sang et or" de ballon, les Etoilés ont opéré un pressing sur le porteur du ballon. Une approche tactique qui a donné ses fruits, étant donné qu'il a fallu attendre la 26' pour assister, enfin, à la première tentative des visiteurs quand Florian Danho se faufile sur la gauche, mais Nassim Hnid lui barre la route.

Deux minutes après, Yan Sasse, servi en profondeur par Moez Hadj Ali, s'infiltre sur la gauche, dribble Houssem Dagdoug, avant de tirer à côté du deuxième poteau (28').

A la 32', les visiteurs obtiennent leur premier corner, une balle dégagée directement par le portier étoilé. Ce fut la dernière véritable occasion de la période initiale.

Débats serrés

A la mi-temps, Patrice Beaumelle apporte d'entrée des changements de rôles en défense. Incorporé à la place de Ben Ali, Guennichi est associé à Jelassi dans l'axe central et Ben Hmida est décalé sur son flanc gauche.

Comme Beaumelle, Mohamed Ali Nafkha a choisi d'abord d'apporter les retouches nécessaires à la défense en remplaçant poste par poste, Ghofrane Naouali par Najeh Ferjani. Il est clair que les deux entraîneurs ne voulaient, en aucun cas, prendre des risques, optant pour la prudence mesurée en apportant en premier lieu les retouches nécessaires à la défense.

Après s'assurer d'avoir consolidé la défense, chacun des deux entraîneurs a fait des changements d'ordre offensif.

Côté étoilé, le choix de Nafkha a été porté sur l'ailier gauche, Maher Ben Sghaïer, afin d'apporter une plus-value à l'animation offensive. A peine entré, on assiste à une-deux Sghaïer-Gbo, mais ce dernier ne réussit pas à faire bon usage du ballon (64').

Du côté de l'Espérance, l'entrée de Rafiâa, Konaté et Diakité ont permis une transition plus rapide. Diakité s'est vu refuser un but, car il s'est trouvé en position d'hors-jeu (80'). C'est joué à un fil !

La réplique des Etoilés ne s'est pas fait attendre : Ben Said, auteur d'une jolie parade, dévie en corner le puissant tir de Ben Choug (82').

Jusqu'au temps additionnel, les deux protagonistes ont beau essayer de trouver la faille. En vain. Les débats étaient si serrés, chacun cherchant à maîtriser au mieux l'entrejeu tout en réduisant les espaces dans sa moitié du terrain, que les occasions se sont faites rares. Au final, Étoilés et Espérantistes se sont partagés les points. Un match tactique, certes, mais le nul est équitable.

ESS : Ben Hassen, Omija, Hnid, Dagdoug, Naouali (Ferjani 56'), Kechrida, Gbo, Ben Choug, Abid, Anen (Ben Sghaïer 61') et Senghor (Ben Mazouz 83').

EST : Ben Said, Keita, Ben Ali (Guennichi 46'), Jelassi, Ben Hmida, Ogbelu, Tka (Konaté 68') , Hadj Ali, Sasse (Rafia 68'), Jebali (Hmidhi 54') et Danho (Diakité 68').