Tunisie: Ligue 1 - 24e journée - Matchs avancés - Le ST et l'USM inopérants

La JSO maintient une dynamique comptable, alors que les efforts de l'ESZ n'ont pas été récompensés.

Outre l'affiche de l'Olimpico de Sousse, achevée sur une parité entre l'Etoile du Sahel et l'Espérance de Tunis, un grand format qui a tenu ses promesses au niveau de l'engagement et des intentions, dans les deux camps, sans pour autant nous livrer de vainqueur, deux autres matchs, non moins importants, se sont déroulés hier.

A Zarzis, c'est un Stade Tunisien redevable qui a croisé hier l'ESZ, un Onze en proie au doute depuis plusieurs rondes avec un déclassement inquiétant au sein de la hiérarchie. A Zarzis hier, les protégés de Said Saibi, tenus en échec par l'ESS au Bardo lors de la journée écoulée et éliminés d'entrée en Coupe de Tunisie, devaient forcément se reprendre en championnat, place d'accessit continental oblige.

Si l'ESZ a engagé le match en pressant le Stade Tunisien dans sa moitié de terrain, les Bardolais ont, quant à eux, misé sur les projections éclairs pour surprendre un adversaire qui s'est quelque peu dévoilé en évoluant avec un bloc assez haut. Sur ce match où les deux formations devaient s'imposer, les locaux pour tordre le cou à la fatalité et les visiteurs pour renouer avec la victoire, le score ne variera pas en première période.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Vivement le second half en espérant que le match se débride. Sur ce, en seconde période, le même scénario se reproduira, et ce n'est que vers le dernier quart du match que l'ESZ s'installe carrément dans le périmètre Stadiste, sans pour autant briser la ligne défensive Bardolaise. Maintenant la pression, l'ESZ va même provoquer la sortie de Papa Aboubacar Diop.

Le Stade évolue désormais à dix mais ne fléchit pas pour autant. Mieux encore, lors du temps additionnel, le ST avance d'un cran, l'ESZ s'essouffle et l'arbitre Hosni Naili siffle la fin de la rencontre. Au Zouiten à présent, là aussi, c'est une USM revancharde qui a croisé hier la JS El Omrane, une équipe solidement ancrée dans le ventre mou du classement.

Les Bleus de Fethi Laâbidi, à leur tour, vainqueurS du CA en préambule de Coupe de Tunisie, entendaient surfer sur cette bonne vague, et par la même effacer le revers cuisant face au CSS au Mustapha Ben Jannet lors de la journée précédente.

Ce faisant, hier, le match entre Bleus et Omraniens a laissé les présents sur leur faim en première mi-temps avec deux équipes qui ont certes produit du jeu sans pour autant toucher au but. De retour de pause, le rythme monte d'un cran, mais au vu des lignes resserrées avec deux équipes avisées, le tournant du match n'interviendra pas encore. Un nul vierge en fin de compte. Aucun but marqué en trois matches, le bonheur !

Résultats :

ESS-EST (0-0)

ESZ-ST (0-0)

JSO-USM (0-0)