Sénégal: Transport routier - Poursuite de la grève en dépit d'avancées sur les négociations

Dakar — La Fédération des syndicats routiers du Sénégal a décidé de poursuivre la grève entamée le 30 mars bien que le dialogue tenu dimanche avec le ministère des Transports terrestres et aériens a permis de faire des avancées sur six des dix points de revendication, a-t-on appris de source officielle.

La Fédération des syndicats routiers a notamment estimé qu'en dépit des points d'accord qualifiés de positifs, les garanties étaient insuffisantes pour lever totalement le mot d'ordre de grève, a indiqué le ministère des Transports terrestres et aériens dans un communiqué parvenu à l'APS.

"Bien que le dialogue entre le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankoba Diémé, et la Fédération des syndicats routiers du Sénégal a permis de débloquer six points de revendication essentiels, le mouvement de grève entamé le 30 mars est maintenu ", rapporte la source.

Elle signale qu'au titre des avancées enregistrées, les parties ont convenu de la modernisation du contrôle technique, avec le déploiement de "bancs mobiles" dans les régions afin de réduire les déplacements vers Dakar.

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Selon le communiqué, le lancement de ce dispositif est prévu pour fin avril 2026, avec une évaluation attendue en juin, tandis qu'une éventuelle prolongation des délais de conformité jusqu'à cette période est à l'étude.

S'agissant des opérations de pesage, des instructions strictes ont été données pour mettre fin aux tracasseries signalées sur les axes routiers, à travers une normalisation des contrôles, avec effet immédiat et un suivi permanent, fait savoir la tutelle.

"La régularisation administrative des véhicules, notamment des cartes grises, fait également partie des mesures retenues ", ajoute-elle.

Le communiqué précise qu'un processus de correction des anomalies et d'optimisation des données est en cours, avec un délai de six mois et la publication annoncée d'une circulaire explicative à destination des usagers.

En ce qui concerne les contrôles routiers, il est prévu une harmonisation des interventions des Forces de défense et de sécurité (FDS) pour limiter les abus.

Les autorités misent, à cet effet, sur la vidéo-verbalisation comme outil de modernisation et d'assainissement, dans le cadre de travaux conduits par un comité ad hoc.

Par ailleurs, la même source informe qu'une réforme structurelle des gares routières est engagée, visant la modernisation des infrastructures, la mise en place de comités de gestion et l'élaboration d'une cartographie nationale.

"Les concertations se poursuivent autour de ce chantier", selon le ministère qui assure qu'un cadre de dialogue permanent a été instauré à travers la création d'un comité ad hoc tripartite regroupant l'État, les syndicats et les acteurs du secteur, chargé d'examiner les points de revendication restants et de proposer des solutions consensuelles.