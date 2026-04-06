Sénégal: Mbacké - L'État renforce son appui aux foyers religieux

6 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

En marge de la cérémonie officielle du magal de Serigne Mame Mor Diarra Mbacké, le ministre de la Microfinance, de l'Économie sociale et solidaire, Alioune Dione, a réaffirmé, samedi, l'engagement ferme de l'État à accompagner les foyers religieux.

Présent à cet événement d'envergure, il a salué leur rôle déterminant dans la stabilité sociale et le développement communautaire, tout en réitérant la volonté des pouvoirs publics de renforcer leur soutien.

Au nom du khalife de la famille, Serigne Djily Mbacké a, pour sa part, magnifié cet accompagnement, avant de plaider pour un renforcement urgent des infrastructures de base dans le département de Mbacké, notamment la construction d'un hôpital et l'amélioration du réseau routier.

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