Afrique: Africa T-Awards 2026 - L'Assemblée nationale du pays distinguée pour ses avancées numériques

L'Assemblée nationale du Sénégal a été honorée, samedi 4 avril, lors de la cérémonie des Africa T-Awards 2026 organisée au Grand Théâtre national. L'institution parlementaire s'est vu décerner un trophée en reconnaissance des efforts déployés ces dernières années en matière de modernisation et de transformation numérique.

Selon les organisateurs, cette distinction consacre l'engagement de l'Assemblée nationale à intégrer les outils digitaux dans son fonctionnement, dans le but de renforcer l'efficacité de la gouvernance publique et d'améliorer les processus parlementaires.

Une délégation composée de plusieurs députés et collaborateurs a représenté le président de l'institution, El Malick Ndiaye, lors de l'événement. Parmi les personnalités présentes figuraient les députés Serigne Abdou Lahad Ndiaye, Samba Diouf, Adama Tandjigora et Amadou Al Amin Diouf, accompagnés de membres du cabinet présidentiel et du Directeur des Systèmes d'Information, Daouda Diaw.

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Depuis le début de la 15e législature, El Malick Ndiaye a engagé une série de réformes visant à moderniser en profondeur l'Assemblée nationale. Ces initiatives ont notamment conduit à la dématérialisation des rapports budgétaires, à l'équipement des députés en tablettes numériques et à la mise en place d'outils digitaux dédiés aux travaux parlementaires.

Aujourd'hui, le processus de digitalisation est presque entièrement achevé, avec un taux de réalisation proche de 100 %. Cette avancée positionne l'Assemblée nationale du Sénégal comme une institution de référence en matière de transformation numérique sur le continent.

Cette reconnaissance s'inscrit par ailleurs dans la dynamique du New Deal technologique promu par les autorités sénégalaises, qui ambitionne de faire du numérique un levier central de développement et de modernisation de l'action publique.