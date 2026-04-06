Afrique: Africa T-Awards 2026 - L'Assemblée nationale du Sénégal primée pour sa digitalisation

L'Assemblée nationale du Sénégal a été distinguée lors de l'édition 2026 des Africa T-Awards pour les avancées enregistrées dans sa transformation numérique, marquant une étape importante dans la modernisation des institutions publiques du pays.

Cette reconnaissance vient saluer les efforts entrepris par l'institution parlementaire en matière de digitalisation de ses services, d'amélioration de l'accès à l'information législative et de modernisation de ses outils de travail.

Elle témoigne également de la volonté des autorités de renforcer la transparence, l'efficacité et l'accessibilité de l'action parlementaire.

À travers cette distinction, les organisateurs des Africa T-Awards mettent en avant les initiatives innovantes déployées par l'Assemblée nationale, notamment en matière de dématérialisation des procédures, de gestion électronique des documents et d'ouverture des données au public.

Cette dynamique s'inscrit dans une vision plus large de transformation digitale de l'administration sénégalaise, visant à rapprocher davantage les institutions des citoyens et à améliorer la qualité du service public.