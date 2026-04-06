Angola: L'INAPEM lance la formation de 1.500 jeunes entrepreneurs créatifs

Luanda — L'Institut National d'Appui aux Micro, Petites et Moyennes Entreprises (INAPEM) a lancé ce lundi à Luanda la formation de 1.500 jeunes entrepreneurs créatifs, dans le cadre du projet RECRIA, qui vise à transformer les talents artistiques et numériques en entreprises durables.

Cette initiative, issue du recensement des industries culturelles et créatives réalisé par le Gouvernement angolais entre 2018 et 2022, bénéficie du financement du Fonds National de Soutien à l'Emploi (FUNEA) et concernera des jeunes des provinces de Luanda, Huambo, Namibe et Luanda-Norte, jusqu'au 13 juillet.

Dans une première phase, les jeunes de Luanda suivent la formation, avant ceux de Huambo, Namibe et Lunda-Norte.

Lors de l'ouverture du programme, le responsable du projet RECRIA, Igor Chaves, a précisé que les participants seront formés dans les domaines de la musique, de la création de contenus et de logiciels, du théâtre, de la mode, de la gastronomie et du tourisme, entre autres. Après la formation, les entrepreneurs bénéficieront d'un financement et de kits adaptés à leur domaine de spécialisation.

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Igor Chaves a souligné l'importance du projet RECRIA pour le développement de structures économiques dans l'industrie créative, la diversification de l'économie nationale et la création d'emplois pour les jeunes.

Les modules de formation incluent la « Formalisation de l'entreprise », la « Gestion et connaissance de l'industrie créative », la « Constitution d'entreprise », la « Propriété intellectuelle » et les « Finances ».