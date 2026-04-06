Angola: La commission multiséctorielle juge satisfaisantes les conditions d'accueil du Pape Léon XIV

Saurimo — La commission multiséctorielle, coordonnée par la ministre d'État chargée des affaires sociales, Maria Bragança, a évalué ce lundi à Saurimo (Lunda-Sul) les conditions d'accueil du Pape Léon XIV et des pèlerins à l'occasion de sa visite en Angola, et a délivré un bilan positif.

L'inspection a porté sur plusieurs sites, notamment le foyer pour personnes âgées, la cathédrale, le camp de l'aéroport, l'évêché ainsi que l'espace destiné à accueillir la messe papale, qui pourrait rassembler plus de 30.000 fidèles.

À l'issue de cette visite de quatre heures, Maria Bragança a indiqué que l'évaluation est favorable et conforme aux objectifs fixés, certaines infrastructures étant déjà achevées et d'autres en phase finale de réalisation. « Avec les travaux en cours, on peut considérer que la visite sera couronnée de succès », a-t-elle souligné.

Elle a par ailleurs exhorté les citoyens et les fidèles, qu'ils appartiennent ou non à l'Église catholique, à assister à la messe avec responsabilité, attention et respect, afin de recevoir pleinement les paroles du Saint-Père et célébrer avec ferveur cet événement de grande envergure pour l'Angola.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De son côté, le président de la Conférence épiscopale d'Angola et de São Tomé (CEAST), Monseigneur Manuel Imbamba, s'est félicité du dynamisme des entreprises en charge des travaux et a exprimé sa confiance dans le respect des délais prévus.

Il a rappelé que le suivi du chantier est coordonné entre la commission, le gouvernement et l'Église, et a estimé que le Pape transmettra lors de sa visite un message de réconfort sur les plans spirituel, politique, social et culturel, en vue de la rénovation de la personne humaine.

La visite du Pape Léon XIV en Angola revêt une importance historique, religieuse et institutionnelle majeure. Il s'agit de la troisième visite papale dans le pays après celles de Jean-Paul II en 1992 et de Benoît XVI en 2009, soit un intervalle de 17 ans depuis la dernière présence d'un souverain pontife en Angola.

Cette visite présente une double dimension : pastorale, en tant que moment de renforcement de la foi et de proximité avec les communautés, et étatique, dans le cadre des relations diplomatiques entre la République d'Angola et la Saint-Siège.