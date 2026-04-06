Angola: L'archevêque de Luanda invite à une écoute attentive du message du Pape Léon XIV

Luanda — L'archevêque de Luanda, Monseigneur Filomeno Vieira Dias, a appelé lundi les citoyens angolais à recevoir le message du Pape Léon XIV avec ouverture et discernement, sans préjugés ni filtres, à l'occasion de la visite pastorale du souverain pontife en Angola.

S'exprimant lors d'une conférence de presse consacrée aux préparatifs de l'accueil du Saint-Père au sein de l'archidiocèse de Luanda, le prélat a exhorté l'ensemble de la société à se mobiliser pour la bonne organisation de cette visite, prévue du 18 au 21 avril.

Selon Monseigneur Vieira Dias, le message de Léon XIV sera un appel à l'unité, à la construction d'un bien-être partagé et au dépassement des divisions susceptibles de fragiliser la cohésion sociale et nationale. « La première étape consiste à écouter le Pape avec impartialité. Il ne s'agit pas de se définir par des appartenances régionales ou sociales. Écouter, simplement écouter. C'est un acte rationnel et profondément humain, qui permet ensuite à chacun de tirer ses propres conclusions », a-t-il précisé.

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L'archevêque a par ailleurs souligné l'enthousiasme suscité par la visite du souverain pontife au sein de la communauté catholique, tout en insistant sur la responsabilité collective d'accueillir « cet homme qui vient au nom de la fraternité universelle, au nom de la fraternité entre tous les hommes ».

« Assurément, le Pape nous rappellera à tous de placer la personne humaine au centre de notre vie et de notre société, indépendamment de son origine, de son appartenance ou de ses affiliations. Vous êtes tous des citoyens », a-t-il ajouté.

Monseigneur Vieira Dias a également rappelé que cette visite s'inscrit dans une relation historique entre l'Angola et le Saint-Siège, remontant au XVIIe siècle, lorsque le royaume du Congo établit des contacts officiels avec le Vatican, notamment à travers l'ambassadeur António Manuel Nsaku Ne Vunda, reçu à Rome en 1608 par le Pape Léon V.

« Cette rencontre entre le peuple angolais et le Vatican a des racines anciennes. Elle remonte à l'époque de nos souverains, lorsque l'Angola, pour ainsi dire, évoluait de manière autonome », a-t-il souligné.

Enfin, le prélat a précisé que la visite du Pape revêt un double caractère, civil et religieux : en tant que Chef de l'État, le Saint-Père effectuera une visite officielle, tout en rencontrant la communauté catholique locale. Il a salué la coopération des autorités gouvernementales et l'engagement de l'Église pour sensibiliser les fidèles à l'accueil de « ce frère qui vient à leur rencontre ».