Angola: Le Brent ouvre à 111,64 dollars le baril

6 Avril 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ACC/CS/BS

Luanda — Le baril de pétrole Brent, pour livraison en juin, a ouvert ce lundi la cotation en bourse à 111,64 dollars, soit une progression de 2,8 dollars par rapport à la clôture de la séance précédente.

Le brut de la mer du Nord, référence pour le marché angolais, poursuit ses gains alors que les investisseurs restent attentifs au délai fixé par le président des États-Unis, Donald Trump, pour que l'Iran rouvre le détroit d'Ormuz.

Lors de la séance de dimanche, le Brent a enregistré une variation comprise entre 109,10 dollars et 111,81 dollars, selon le site spécialisé investing.com.

Pour sa part, le Budget général de l'État angolais pour l'exercice 2026 a été élaboré sur la base d'un prix moyen du baril fixé à 61 dollars et d'une estimation de production quotidienne d'un million 50 000 barils.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.