Angola: Le Brent ouvre à 111,64 dollars le baril

Luanda — Le baril de pétrole Brent, pour livraison en juin, a ouvert ce lundi la cotation en bourse à 111,64 dollars, soit une progression de 2,8 dollars par rapport à la clôture de la séance précédente.

Le brut de la mer du Nord, référence pour le marché angolais, poursuit ses gains alors que les investisseurs restent attentifs au délai fixé par le président des États-Unis, Donald Trump, pour que l'Iran rouvre le détroit d'Ormuz.

Lors de la séance de dimanche, le Brent a enregistré une variation comprise entre 109,10 dollars et 111,81 dollars, selon le site spécialisé investing.com.

Pour sa part, le Budget général de l'État angolais pour l'exercice 2026 a été élaboré sur la base d'un prix moyen du baril fixé à 61 dollars et d'une estimation de production quotidienne d'un million 50 000 barils.