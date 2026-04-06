Tunisie: L'Office es Tunisiens à l'Etranger relance les cours d'arabe en ligne

L'Office des Tunisiens à l'étranger a annoncé aujourd'hui, lundi, la prochaine diffusion d'une série complète de cours de langue arabe destinée aux membres de la communauté tunisienne à l'étranger, dans le cadre du suivi de la transition numérique et de l'amélioration de la qualité des services éducatifs à distance.

Cette série comprend 15 leçons adaptées à différents groupes d'âge, combinant simplification des concepts et diversité des activités pédagogiques. Elle inclut des exercices pratiques et des dialogues interactifs visant à développer les compétences en lecture et écriture, tout en renforçant la capacité des apprenants à s'exprimer en arabe.

L'Office a précisé que ces cours seront encadrés par un groupe d'experts pédagogiques spécialisés dans l'enseignement de la langue arabe aux enfants de la diaspora tunisienne, afin de proposer un contenu éducatif riche et adapté aux besoins des apprenants.

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Au-delà de l'apprentissage linguistique, le programme constitue également une fenêtre sur l'histoire de la Tunisie, mettant en lumière la profondeur de sa civilisation et la richesse de ses particularités culturelles, contribuant ainsi à renforcer le sentiment d'appartenance et à consolider l'identité nationale des nouvelles générations à l'étranger.

À noter que l'Office organise chaque année des sessions d'enseignement de l'arabe pour les étudiants tunisiens résidant à l'étranger, en partenariat avec l'Institut Bourguiba des langues vivantes.

Par ailleurs, des cours d'été sont également proposés chaque année, en collaboration avec le ministère de l'Éducation, afin de maintenir le lien avec les jeunes de la diaspora et de renforcer leur sentiment d'appartenance à la culture tunisienne.