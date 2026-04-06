Tunisie: Italie - Un consulat mobile tunisien au service de la diaspora à Raguse

6 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Une équipe consulaire s'est rendue, hier dimanche, dans la ville de Santa Croce Camerina, relevant de la province de Raguse en Italie, où réside une importante communauté tunisienne, afin de fournir divers services administratifs et consulaires.

Cette journée consulaire a connu une forte affluence de citoyens tunisiens et a également constitué une occasion d'écouter leurs préoccupations et leurs propositions, selon la plateforme d'information du ministère des Affaires étrangères publiée ce lundi.

L'organisation de cette journée s'inscrit dans le cadre des préparatifs pour la saison du retour estival, ainsi que dans une démarche visant à rapprocher les services des membres de la communauté tunisienne résidant dans la région relevant de la juridiction du consulat de Tunisie à Palerme.

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