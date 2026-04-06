Tunisie: Actifs publics - Kaïs Saïed ferme la porte à toute cession

Le président de la République, Kaïs Saïed, a affirmé que certaines parties avaient envisagé la vente du complexe olympique d'El Menzah ainsi que de la Pharmacie centrale, précisant que ces informations sont étayées par des documents officiels.

« Nous ne céderons pas nos institutions ni nos infrastructures publiques, qui appartiennent au peuple tunisien », a-t-il déclaré, réitérant son attachement à la préservation du patrimoine public national.

Le chef de l'État s'exprimait, lundi, à l'occasion de la commémoration du 26e anniversaire du décès du président défunt Habib Bourguiba.

Il a, par ailleurs, souligné que la Tunisie dispose des compétences et des ressources humaines nécessaires pour redresser les institutions publiques confrontées à des difficultés, appelant à valoriser les capacités nationales.

Le président a également évoqué l'existence de « lobbies » qui continuent d'agir à travers différents relais, tout en assurant que le peuple tunisien demeure conscient des enjeux et déterminé à concrétiser ses aspirations à la liberté, à l'emploi et à la dignité nationale.