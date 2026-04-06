Tunisie: Au pays - Saïed réaffirme son engagement à récupérer les fonds spoliés

6 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le président de la République, Kaïs Saïed, a affirmé, lundi, que l'investissement ne peut se concrétiser que dans « un État social stable où règnent la justice et l'équité, et où toute forme d'injustice disparaît ».

S'exprimant en marge de la commémoration du 26e anniversaire du décès du leader Habib Bourguiba, organisée au mausolée de la famille Bourguiba à Monastir, le chef de l'État a souligné que la Tunisie dispose de « toutes les potentialités et richesses nécessaires » pour relancer son économie.

Il a rappelé que le peuple tunisien a consenti de lourds sacrifices au fil des décennies, estimant qu'il est « en droit de vivre dignement et la tête haute, en tout lieu ».

Kaïs Saïed a également assuré que les autorités sont déterminées à « raccourcir les distances dans l'histoire » afin de répondre aux aspirations populaires, en mobilisant tous les moyens disponibles.

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Par ailleurs, le président de la République a annoncé que « des vérités seront révélées au peuple tunisien », notamment en ce qui concerne les fonds détournés, qu'il a qualifiés de « biens appartenant au peuple ». Il a insisté sur le fait qu'aucune concession ne sera faite sur ces dossiers.

Enfin, il a indiqué que l'État oeuvrera à restituer les fonds aux citoyens tunisiens privés de leurs droits les plus élémentaires.

 

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