Tunisie: Hausse des salaires - Kaïs Saïed promet le passage à l'action

6 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a affirmé que les efforts se poursuivent pour mettre en oeuvre l'article 15 de la loi de finances 2026, relatif à la revalorisation des salaires dans les secteurs public et privé ainsi qu'à l'augmentation des pensions de retraite.

S'exprimant ce lundi lors de la commémoration du 26e anniversaire du décès de l'ancien président Habib Bourguiba, le chef de l'État a indiqué que les travaux sont en cours afin de concrétiser cette mesure prévue par la loi.

Kaïs Saïed a souligné que ces augmentations visent à permettre aux citoyens de répondre à leurs besoins et de vivre dans la dignité, réaffirmant l'engagement de l'État à mobiliser les ressources nécessaires pour atténuer la pauvreté.

Il a précisé que la revalorisation des salaires est déjà inscrite dans la loi de finances et que les textes d'application doivent être adoptés afin de traduire cette disposition dans les faits. « La question ne réside pas dans les textes, mais dans la nécessité de garantir aux citoyens leurs droits légitimes et de répondre à leurs besoins essentiels, notamment dans les services publics de base tels que la santé, l'éducation et le transport », a-t-il déclaré.

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Le Président de la République a en outre indiqué que les efforts se poursuivent pour lutter contre les réseaux de monopole, appelant à une plus grande mobilisation des jeunes pour porter les aspirations des Tunisiens.

Il a enfin affirmé que l'État dispose de ses institutions et qu'il existe une volonté d'ouvrir une nouvelle étape pour construire une Tunisie nouvelle, fondée sur la justice sociale et la préservation des droits des citoyens.

 

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