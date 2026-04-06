Tunisie: Banque Centrale - La monnaie en circulation a augmenté de 17%

6 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Les derniers indicateurs monétaires et financiers publiés ce lundi par la Banque Centrale de Tunisie révèlent une dynamique positive de l'économie nationale. Les revenus du travail cumulés ont ainsi progressé de 6,5 % pour s'établir à plus de 2,1 milliards de dinars à la fin du premier trimestre 2026, dépassant les 2 milliards enregistrés un an plus tôt. Cette performance est d'autant plus stratégique qu'elle permet de couvrir la quasi-totalité des services de la dette extérieure, dont le niveau s'est stabilisé autour de 2,1 milliards de dinars, affichant un taux de couverture remarquable de 99 %.

Le secteur touristique s'inscrit dans cette même tendance haussière avec des recettes en augmentation de 4,5 %, atteignant près de 1,5 milliard de dinars sur la même période. Ce renforcement des flux financiers a directement profité aux réserves de change du pays. Le stock d'avoirs nets en devises a ainsi grimpé à 24,5 milliards de dinars, ce qui représente désormais 103 jours d'importation, contre 23 milliards de dinars et 101 jours d'importation au début du mois d'avril 2025.

Parallèlement à la consolidation des avoirs extérieurs, les statistiques de l'institut d'émission font état d'une expansion notable de la masse monétaire. La circulation fiduciaire, englobant les billets et les pièces de monnaie, a bondi de 17,3 % en un an. Au début de ce mois d'avril, le volume de monnaie en circulation dépasse désormais les 28,2 milliards de dinars, marquant un écart significatif par rapport aux 24 milliards de dinars comptabilisés à la même date l'année précédente.

 

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