Tunisie: Les avoirs en devises atteignent 24,5 milliards de dinars début avril

Les revenus du travail cumulés ont progressé de 6,5%, dépassant les 2,1 milliards de dinars, durant le premier trimestre 2026, contre 2 milliards de dinars, une année auparavant, selon les indicateurs monétaires et financiers, publiés lundi, par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

Ces recettes sont en mesure de couvrir presque la totalité (99%) des services de la dette extérieure, lesquels se sont stabilisés, aussi, au niveau de 2,1 milliards de dinars.

Dans cette même tendance ascendante, les recettes touristiques ont évolué, à leur tour, de 4,5%, à la même date, pour avoisiner les 1,5 milliard de dinars.

Par conséquent, les avoirs nets en devises ont augmenté, passant de 23 milliards de dinars (l'équivalent de 101 jours d'importation), le 3 avril 2025, à 24,5 milliards de dinars (103 jours d'importation), actuellement.

Les statistiques de la BCT ont fait ressortir, aussi, une hausse des billets et monnaies en circulation de 17,3%, pour dépasser les 28,2 milliards de dinars, début avril courant, contre 24 milliards de dinars, au cours de la même période de l'année dernière.