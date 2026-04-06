Tunisie: BH Assurance - Hausse du chiffre d'affaires de 4.5% fin 2025

6 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

BH Assurance a clôturé l'année 2025 avec un chiffre d'affaires de 208 711 288 DT, en hausse de 4,5% par rapport à l'année 2024, c'est ce qui ressort des états financiers de la Banque, approuvé récemment par son Conseil d'Administration, lors de sa réunion du 1er avril 2026.

D'après un communiqué, publié sur le site de la Bourse, la BH Assurance a enregistré, également, un résultat bénéficiaire de 11 126 783 DT, ce qui représente une légère progression de 1%, à fin 2025, en comparaison avec une année auparavant.

Le Conseil d'Administration a décidé de convoquer une Assemblée Générale Ordinaire pour le 27 avril 2026. Par ailleurs, il a décidé de proposer la distribution d'un dividende de 1,600 dinar par action.

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