Tunisie: Incendies - Le ministre de l'Intérieur appelle à une stratégie préventive renforcée

Le ministre de l'Intérieur, Khaled Nouri, a affirmé ce lundi 6 avril 2026 que les risques menaçant les infrastructures, notamment les incendies, sont devenus plus complexes dans un contexte marqué par un développement urbain accéléré.

Dans une allocution prononcée à l'occasion du lancement d'un atelier régional intitulé « Planification préventive et protection des installations contre les incendies », qui se tient sur trois jours, il a souligné que ces risques imposent de passer d'une logique de réaction à une approche proactive. Celle-ci repose sur une planification scientifique rigoureuse, une évaluation précise des risques, l'adoption des meilleures normes internationales en matière de sécurité, ainsi que l'exploitation des technologies modernes pour une détection précoce et une intervention efficace.

Le ministre a insisté sur le fait que la planification préventive n'est plus un choix, mais une obligation incontournable dictée par les défis actuels. Elle constitue, selon lui, un cadre intégré permettant de coordonner les efforts afin de garantir la sécurité des installations, d'assurer la continuité de leurs activités et de réduire les pertes humaines et matérielles, contribuant ainsi à la résilience de l'économie nationale.

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Il a également mis en avant la nécessité d'une approche collective et solidaire fondée sur le partage des expertises, l'harmonisation des visions et le renforcement de la coordination entre les différents acteurs aux niveaux régional et international, d'autant plus que les risques ne connaissent plus de frontières.

Par ailleurs, Khaled Nouri a indiqué que le ministère de l'Intérieur poursuit la modernisation du système de protection civile à travers la mise à jour du cadre législatif, le renforcement des moyens, l'intensification des programmes de formation et l'ouverture sur les expériences internationales réussies.

Enfin, il a précisé que cet atelier, organisé du 6 au 8 avril, constitue une étape scientifique importante et une véritable opportunité pour favoriser l'échange d'idées, partager les bonnes pratiques et envisager des solutions innovantes capables d'élever les systèmes de prévention et de protection civile à des niveaux supérieurs de préparation et d'efficacité.