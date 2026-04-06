Tunisie: Ligue 1 - Ali Maâloul, le joueur le plus décisif de la saison

6 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Le capitaine du Club Sportif Sfaxien, Ali Maâloul, domine le classement des joueurs les plus décisifs cette saison en termes de buts et de passes décisives.

En 24 matchs disputés, il a inscrit 2 buts et délivré 9 passes décisives, confirmant son rôle clé au sein de son équipe.

Derrière lui figure le joueur du Club Africain, Ghaith Zaalouni, avec 7 contributions offensives, à égalité avec son coéquipier Aymen Harzi.

Il convient de noter que Ali Maâloul figure également parmi les joueurs créant le plus d'occasions dans le championnat, aux côtés de Youcef Belaïli et d'Aymen Harzi, joueur du Club Africain.

 

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