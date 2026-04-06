Tunisiens au Liban - 11 ressortissants rapatriés, portant le total à 48

Onze citoyens tunisiens sont arrivés ce lundi 6 avril 2026 à l'aéroport de Tunis-Carthage, en provenance de l'aéroport d'Istanbul à bord d'un vol de Turkish Airlines, après avoir été évacués du Liban, qui connaît récemment, à l'instar de plusieurs pays du Golfe et du Moyen-Orient, une situation sécuritaire délicate.

À leur arrivée, ils ont été accueillis par des représentants du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, ainsi que par des membres du Croissant-Rouge tunisien, en présence de leurs familles.

Cette arrivée constitue la quatrième opération de ce type depuis le Liban, après deux vols précédents en provenance de la Jordanie les 15 et 18 mars, et un troisième le 31 mars depuis la Turquie. Le nombre total de Tunisiens rapatriés s'élève désormais à 48.

Les Tunisiens résidant au Liban, au nombre de plus de 230, sont principalement répartis entre la banlieue sud de Beyrouth, ainsi que les villes de Tyr et de Saïda, en plus de certaines régions occidentales.

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Par ailleurs, la mission diplomatique tunisienne au Liban avait, dès les premiers incidents, appelé les membres de la communauté à faire preuve de la plus grande vigilance et à respecter les consignes des autorités locales. Elle a également mis en place des moyens de contact, dont un numéro d'urgence et une adresse électronique, afin de répondre aux préoccupations des ressortissants et leur fournir l'assistance nécessaire.