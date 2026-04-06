Tunisie: Ghar El Melh - Le corps d'un pêcheur disparu retrouvé après une semaine de recherches

Les unités de la garde maritime et de la protection civile, avec l'appui de plusieurs pêcheurs, ont réussi ce lundi 6 avril 2026 à repêcher le corps d'un marin porté disparu dans la lagune de Ghar El Melh depuis l'aube du mardi précédent, a indiqué une source sécuritaire.

Selon la même source, la dépouille a été retrouvée après l'amélioration des conditions météorologiques et la reprise des opérations de ratissage. Elle a ensuite été récupérée et transportée vers la terre ferme.

En coordination avec le ministère public, ce dernier a ordonné, après les premières constatations, le transfert du corps à l'hôpital universitaire Habib Bougatfa afin de procéder à une autopsie et de déterminer les causes exactes du décès.

La victime, un pêcheur âgé d'une soixantaine d'années, s'était rendue en mer mardi matin pour relever ses filets. Son embarcation avait été retrouvée par la suite, poussée vers le rivage par les vents, tandis que lui restait introuvable et son téléphone éteint.

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De vastes opérations de recherche avaient été lancées immédiatement après sa disparition, mobilisant pendant près d'une semaine les unités de la garde maritime, de la protection civile et de l'armée nationale, ainsi qu'un grand nombre de pêcheurs et de plongeurs de la région et d'ailleurs.